Beerschot Wilrijk geeft dubbele voorsprong alsnog uit handen tegen STVV, dat eerste nederlaag kan vermijden

Het was van net niet. Zowel de eerste thuisnederlaag van STVV als de eerste uitoverwinning van Beerschot Wilrijk in Play-off 2. Tissoudali en Prychynenko brachten de Ratten nochtans op een dubbele voorsprong, maar de goals van Sylla en Sekine (in blessuretijd) zetten de eindstand op het scorebord: 2-2.

De wedstrijd begon vrij gelijk opgaand, met iets meer balbezit voor de thuisploeg. Kansen vielen er het eerste kwartier dan ook niet te noteren. Na een afgeweerde hoekschop van STVV, controleerde De Keersmaecker de bal met de borst. Het leder sprong voor de voet van Van Hyfte, die meteen Tissoudali diep stuurde vanop de eigen helft. Nederlander was sneller op de bal dan Pirard, omspeelde rustig de doelman en legde de bal in het lege doel. Beerschot Wilrijk onverwacht op voorsprong.

De thuisploeg kwam nog het dichtst bij een doelpunt toen Jimmy De Jonghe zijn eigen doelmal bijna verraste met een lage kopbal. Veel verder dan dreiging via een aantal vrijschoppen rond het strafschopgebied van Beerschot Wilrijk kwam STVV niet. Als ze dan toch eens tot een schot kwamen, was er een attent keepende Vanhamel om het gevaar te keren.

De jonge Brian De Keersmaecker, die al enkele degelijke invalbeurten achter zijn naam had, mocht voor het eerst aan een wedstrijd beginnen. En hij deed het uitstekend, met een lef en presence alsof hij al jaren titularis was. Zowel in het samenspel als bij de afwerking liet hij zich in positieve zin opmerken. Zo moest doelman Pirard zich reppen om een plaatsbal in hoekschop te duwen. Even later stond De Keersmaecker tot tweemaal toe aan het kanon, maar weer bracht Pirard redding door de bal in hoekschop te duwen. Ondertussen bleef Sint-Truiden de slordigheden opstapelen, zeker in de zone van de waarheid.

Met de rust in zicht voerde de thuisploeg de druk op, maar het kon doelman Vanhamel nooit echt in de problemen brengen. Verder dan twee afgekeurde doelpunten (wegens buitenspel en handspel), kwamen de Limburgers niet.

Foto: Dick Demey

Van 0-2 naar 2-2

Ook na de rust bleef Beeerschot Wilrijk goed georganiseerd gretig spelen en telkens naar voetballende oplossingen zoeken bij het uitverdedigen. Na iets meer dan uur spelen mocht Prychynenko een vrijschop trappen. Zijn schot verdween via de muur in de verste hoek. 0-2.

Enkele minuten later zorgde Sint-Truiden dan toch voor een antwoord. Sylla kreeg centraal te veel vrijheid, schakelde Grisez uit en legde de 1-2 voorbij Vanhamel. Een paar minuten later, na tussenkomst van de VAR, ging de bal op de stip voor aangeschoten handspel. Daichi zette zich achter de bal, maar schoot naast.

Ook nu bleef Beerschot Wilrijk vooruit spelen als het kon en voor gevaar zorgen, vooral via een erg actieve Tissoudali. Tijdens het slotkwartier voerde STVV de druk op. Toch leek het erop dat Beerschot Wilrijk een eerste overwinning in Play Off 2 zou binnenhalen. Placca werd nog eens foutief afgestopt zonder dat de scheidsrechter ingreep. Nadat er net werd aangekondigd dat er zes minuten extra speeltijd zou bijgeteld worden, scoorde Sekine in de eerste minuut van de blessuretijd de gelijkmaker. Zo werden het nog zes zware minuten voor Beerschot Wilrijk, want Sint-Truiden wou uiteraard meer. Toch hield de ploeg van Stijn Vreven moedig stand en pakte het een punt mee naar het Kiel.