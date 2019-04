Union verspeelt leidersplaats, Waasland-Beveren heeft revanche beet

Waasland-Beveren heeft zijn revanche voor de 5-1-pandoering uit de heenwedstrijd beet. De Waaslanders smeerden Union zijn eerste nederlaag van Play-off 2 aan. De Brusselaars zijn na zes speeldagen hun leidersplaats kwijt aan Kortrijk.

Waasland-Beveren had iets recht te zetten tegen Union. In de heenwedstrijd werden de manschappen van trainer Adnan Custovic met 5-1 huiswaarts gestuurd na een offday in het Dudenpark. De Bosnische oefenmeester stapte af van zijn geliefde 352-formatie en koos verrassend voor een viermansdefensie, waardoor Boljevic en Ampomah opnieuw op hun vertrouwde flank konden postvatten.

Ampomah speelt weer

Voor Nana Ampomah was het pas zijn eerste basisplaats sinds 9 februari. Toen viel de Ghanese flankaanvaller op het kunstgras van STVV uit met een blessure. Ampomah wil zich in de laatste matchen van Play-off 2 graag tonen om zo deze zomer een mooie transfer te versieren. Hij toonde zich aanwezig in de openingsfase, al waren zijn dribbels niet altijd even efficiënt. En toch lag hij aan de basis van de openingstreffer van Waasland-Beveren. Ampomah schoot een voorzet van Caufriez tegen de hand van de ongelukkige Hamzaoui. Ref Van Damme wuifde het protest eerst weg, maar werd even later door de videoref alsnog naar het scherm geroepen. Vanzo faalde niet vanop elfmeter.

Foto: Photo News

Lang kon de thuisploeg niet genieten van die voorsprong, want nauwelijks enkele minuten later hing Niakate de bordjes alweer in evenwicht. De Frans-Malinese spits stond duidelijk in een buitenspelpositie, maar Vukotic hief het buitenspel op door de bal knullig te verliezen. Waasland-Beveren reageerde meteen, maar Forte zag zijn poging op de paal stranden.

Revanche

Union ontpopte zich tot de revelatie in Play-off 2. De Brusselaars stonden precies halfweg fier aan de leiding met een knappe 13 op 15. Ook gisteren voetbalden de manschappen van trainer Elsner vrank en vrij. En dat leidde bij momenten tot enkele mooie combinaties op de grasmat. Toch moest doelman Kristiansen na rust een dubbele redding uit zijn mouwen schudden om de thuisploeg het scoren te beletten. En na een vlijmscherpe counter kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Selemani tikte de voorzet van Tabekou eenvoudig binnen. Union leek opnieuw op weg naar de zege, maar dat was buiten Forte gerekend. De Italiaanse spits gleed een voorzet van Boljevic onhoudbaar voorbij doelman Kristiansen. En vlak voor tijd zwiepte Foulon de bal heerlijk voor doel. Opnieuw verlengde Forte de bal heerlijk in doel. De perfecte revanche na de pandoering uit de heenwedstrijd.

Union verloor zo voor het eerst in Play-off 2 en verspeelt zo de leidersplaats aan Kortrijk. Waasland-Beveren springt over Cercle Brugge naar de derde plaats.