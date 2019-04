Zulte Waregem wint eerste keer in Play-off 2 tegen uitermate zwak Cercle Brugge: Harbaoui op schema voor tweede opeenvolgende Gouden Stier

Feest aan de Gaverbeek. Het heeft tot de zesde speeldag in deze Play-off 2 geduurd voor Essevee een match kon winnen. Theo Bongonda was ongrijpbaar met twee goals en assist, topschutter Hamdi Harbaoui tekende voor een hattrick. Einduitslag: 6-2.

Hamdi Harbaoui had honger, grote honger naar goals. De Tunesiër had de vorige speeldag een schorsing moeten uitzitten en stond op scherp. Al na elf minuten knikte Harbaoui doelpunt nummertje 21 tegen de netten. Al moeten we er ook bij zeggen dat Cercle-keeper Nardi zich verkeek op de hoge voorzet van De fauw. De Vereniging was nergens in het openingskwartier. De fauw mikte een vrije trap nipt naast en Walsh plaatste zijn kopbal over. Na 25 (!) minuten was er een eerste poging op doel vanwege de bezoekers. Dat was een slap schotje van Gakpé. De wedstrijd ging verder aan een gezapig tempo, typisch Play-off 2.

Dat was niet naar de zin van Theo Bongonda. De kwieke vleugelspeler vanop rechts rolde de hele verdediging van Cerlce Brugge in zijn eentje op en plaatste de 2-0 mooi in de hoek. Amper 120 seconden later was daar weer Bongonda. Aan de andere kant van het veld gaf hij iedereen het nakijken en met een strakke voorzet bood hij Harbaoui zijn 22ste competitiedoelpunt aan. 3-0, wedstrijd gespeeld.

Forfaitcijfers op het uur

De overbodige tweede helft was toch plezant om volgen en dat had alles met een gretig Zulte Waregem te maken. Al moest Bansen eerst met een knappe reflex een kopbal van Bruno van onder zijn lat slaan. Op een tegenaanval vonden Soisalo en Bjordal elkaar prima, Walsh rondde de mooi uitgespeelde aanval af. Dat was dan nummertje vier. Het ging snel in het Regenboogstadion. Want nog voor het uur stonden forfaitcijfers op het scorebord. Delacour liet zich ringeloren in de zestien en werkte Harbaoui tegen de mat. De Tunesiër zette koeltjes de penalty om. Een hattrick dus, en Harbaoui staat met 23 competitiedoelpunten weer bovenaan de topschuttersstand. Samatta heeft tot dusver 22 goals verzameld. En het was nog niet gedaan. Bongonda schilderde een vrije trap op de deklat.

Aan de overkant ging de bal tot grote verbazing van Sandy Walsh op de stip. De VAR had een duwfout gezien. Bruno kon milderen tot 5-1. Het nam niet weg dat Cercle Brugge heel zwak voor de dag bleef komen en het bleef goals regenen. Bongonda tekende voor de 6-1. De Belder kon op zijn beurt de 6-2 binnen tikken. Harbaoui trapte in de slotfase zijn vierde van de avond nog tegen de lat.

Zou Harbaoui dat zo erg gevonden hebben? Natuurlijk, als goalgetter wil je zo veel mogelijk scoren. Zijn missie is immers om zichzelf voor de tweede opeenvolgende keer tot Gouden Stier te kronen. Wij denken dat zijn honger wel deels gestild zal zijn door zijn hattrick.