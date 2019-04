KV Kortrijk wint incidentrijke match tegen Moeskroen en grijpt opnieuw de macht in groep B

Kortrijk kan de finalewedstrijd bijna ruiken. In een incidentrijke wedstrijd trokken de Kerels pas in het laatste kwartier het laken naar zich toe, maar door de nederlaag van Union St-Gillis was het voldoende om opnieuw de groepswinst te grijpen in groep B. Mits een zege volgende week is de finalewedstrijd een zekerheid, want Zulte Waregem en Cercle Brugge staan al op acht punten.

Het werd een tumultueuze eerste helft tussen Moeskroen en Kortrijk. Gebeurde er tijdens de eerste tien minuten nog weinig, veranderde dat snel. Ref Boterberg had zijn handen vol. Op het kwartier leek Kortrijk de score te openen, maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel. Op de voorzet van D’Haene kopte Lepoint tussen twee man binnen, maar hij stond inderdaad off-side.

Rood voor Dussenne

Daarna leek Moeskroen als eerste de netten te doen trillen. Awoniyi kon alleen op Bruzzese af, maar de Nigeriaan kraakte zijn schot waardoor de goalie nog met zijn vingertoppen erbij kon. De eerste helft werd er één van scheidsrechterlijke beslissingen. Chevalier leek Dussenne te snel af op de rechterflank, de verdediger zette de tackle in, en Boterberg haalde zijn rode kaart boven. Dussenne had nog eerst de bal geraakt, maar met zijn voet was te hoog, waardoor hij het scheenbeen van Chevalier raakte. De VAR vroeg Boterberg om de rode kaart opnieuw te bekijken, maar hij bleef bij zijn beslissing.

Meteen erna ging het naar de overkant. Awoniyi ging richting zestienmeter, Kagelmacher raakte zijn hiel net ervoor, al struikelend zette Awoniyi door, Golubovic haakte hem vervolgens, en de Nigeriaan ging neer. Boterberg twijfelde geen seconde en wees naar de stip. De gele kaart gaf hij verkeerdelijk aan Rougeaux. Leye nam plaats achter de bal en trapte hem onhoudbaar in de haak: 1-0.

Moeskroen kon nog geen minuut van de voorsprong genieten. Rolland verstuurde een lange bal richting Lepoint, die het kopbalduel won en D’Haene op de linkerflank aanspeelde, hij bracht de bal voor, Avenatti verlengde tot bij Chevalier, die bij de rechterpaal binnentikte. Een goal uit het boekje.

Net voor het einde van de eerste helft leek Kortrijk ook herleid te worden tot tien man. Lepoint wilde Golubovic aanspelen, maar die kwam veel te laat en maaide Leye volledig omver, recht voor de bank van Moeskroen. Geel was het devies, ook de VAR zag er geen graten in, en Les Hurlus waren laaiend. De Kerels lieten het niet aan hun hart komen en konden ei zo na zelfs nog rusten met een voorsprong, maar Vasic stond pal op de poging van Koita en meteen erna op die van D’Haene.

Ook leuke tweede helft

Ook de tweede helft bracht animo. Leye stuurde Awoniyi diep, maar vanop de zijkant miste hij oog in oog met Bruzzese opnieuw. Dan had Kortrijk meer geluk. Rolland speelde Chevalier aan, vanop rechts bracht hij de bal voor, en Boya verwerkte knullig in eigen doel. Niet veel later moest Boterberg opnieuw naar het scherm kijken. Rolland had in het strafschopgebied op de voet van Leye gestaan. Amallah zette de elfmeter koelbloeding om en de bordjes hingen weer gelijk.

Vervolgens ging Kortrijk aan het klungelen. Liefst grote drie kansen misten de Kerels. Het was wachten tot een kwartier voor het einde voor de voorsprong. D’Haene haalde de achterlijn, legde de bal terug naar Van Der Bruggen, die zijn schot miste, en de bal tegen Amallah aantrapte. Avenatti kwam zo in balbezit en maakte misschien wel een van de gemakkelijkste goals van zijn carrière. De kersverse vader maalde er niet om en toonde prompt zijn t-shirt met ‘Bienvenido Vincenzo’, ofte ‘Welkom Vincenzo’. Moeskroen probeerde nog vol voor de gelijkmaker te gaan, maar Kortrijk speelde de match volwassen uit. Kortrijk zet zo een belangrijke stap richting finalewedstrijden. Door de nederlaag van Union St-Gillis grijpen de Kerels eveneens de leiding in groep B.