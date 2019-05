Racing Genk walst over Antwerp en kan volgende week al titel pakken

Alle hoop op Antwerp, had Leko vooraf gezegd. Een cruciaal duel in de titelstrijd, heette het. Maar al stak de ‘Great Old’ eerst een handje (Arslaganic) en dan een voetje (Simao) toe, ook de revelatie van Play-off 1 kon de ‘Genkies’ in hun rush naar de titel niets in de weg leggen: het werd 4-0. Genk heeft nu niet alleen negen punten voorsprong, het team, overlopend van vertrouwen, heeft álles om kampioen te worden.

Racing Genk in de eindsprint naar de titel, die steeds dichterbij komt: vrijdagavond om half negen waren er nog maar nog vier hindernissen. Antwerp, Club Brugge, Anderlecht en Standard. in die reeks mocht Genk zelfs nog vijf punten verliezen. Twee als Club alles won, dus ook hun thuismatch tegen Genk volgende week zondag. Antwerp: volgens velen zou het misschien wel de moeilijkste hindernis worden. Een bijzonder taaie brok, Play-off 1-revelatie met 13 op 18 en de enige ploeg die Genk punten kon afpakken: 1-0 werd het op de Bosuil op de tweede speeldag van PO1. En op verplaatsing misschien nog moeilijker te ontwrichten, met die fysiek sterke vechtjassen. Maar heel Genk besefte: deze voorlaatste thuismatch van het seizoen kon een cruciale zijn. De vurige, massale ontvangst van de spelersbus aan de Luminus Arena was duidelijk. Op de sociale media werd zelfs opgemerkt: de match van de laatste kans voor… Club Brugge. Thuis in zijn zetel knikte Ivan Leko. Hij had zich al laten ontvallen dat hij zou duimen voor Antwerp. Alleen dan zou Club nog kans maken.

Koortsige Malinovskyi

Maar het was dus wel de thuisploeg, met Aidoo in de plaats van Lucumi – niet fit geraakt – maar alsnog met Malinovskyi – vrijdag nog koortsig – die de match in handen nam. De bedoeling was duidelijk: Antwerp, met Yatabaré als rechtsachter in de plaats van Opare en Rodriguez en Simao als vervangers van de geschorste Lamkel Zé en Refaelov, verrassend op de bank.

Genk, met tonnen vertrouwen en lef ook, ging meteen voluit, maar na de eerste schrik begrepen de bezoekers dat zo’n risicovol gedrag mogelijkheden bood. Zo bleek: de vrij inlopende Mbokani kopte de voorzet van Rodrigues naast, een open kans was dat. Waarop meteen Maehle, alweer ijzersterk bezig, dreigend voor Bolat opdook. Om maar te zeggen: de match zat snel op tempo. Met Antwerp dat heus meer deed dan verdedigen. Leuk!

Maar het was wel Genk dat nog voor het halfuur op voorsprong klom. Geen discussie deze keer over de handsbal van Arslaganic op voorzet van Maehle. En Malinovskyi mist geen strafschoppen: snoeihard in de hoek van Bolat (1-0).

Foto: Isosport

Storende fouten

De leider leek nu helemaal losgebroken en eerst Dewaest, dan Ito en ten slotte Aido kwamen snel dicht bij een tweede treffer. En Antwerp? Dat hield met veel storende foutjes het Limburgse geweld af en probeerde zich, vooral via Mbokani, terug in de match te knokken. Zonder veel dreiging weliswaar, maar aan de rust had de thuisploeg dus nog geen gewonnen spel.

Dan gaan we dat eens snel regelen, zeiden de Limburgers. Even nog kon Antwerp vaart zetten, maar toen stelde de nieuwe kampioen (ja, toch?) orde op zaken. In twee minuten tijd. Eerst met dank aan Simao, die zomaar Samatta wegstuurde. Van Damme week te lang achteruit en de Tanzaniaan plaatste de bal knap voorbij Bolat. Genk gelanceerd. Trossard ging op links op zwier en Ito frommelde de voorzet van de Genkse aanvoerder voorbij Bolat (3-0). Antwerp tureluurs, Leko zette zijn televisietoestel uit. Dát gaf de leider niet meer uit handen.

Foto: BELGA

Al namen de Limburgers nu wel even wat gas terug, er komen nog drie hindernissen. Maar dan nog bleek hoe sterk, intelligent en evenwichtig die ploeg in elkaar steekt. Genk hield zonder enig probleem de match onder controle – Berge blééf heersen op het middenveld – en bleef tegelijk bij momenten frivool de beste kansen bij elkaar voetballen, met alweer die dekselse Ito als exponent. En in de slotminuut mocht Heynen op strafschop er zelfs nog 4-0 van maken. Ook een exponent, zoals hij zonder enige twijfel de bal tegen de netten joeg.

De Genkies freewheelden zo naar 4-0, naar 18 op 21, naar negen punten voorsprong. En naar een vierde landstitel. Deze ploeg, overlopend van vertrouwen, daadkracht en kwaliteit, zal niet meer af te stoppen zijn. Niet op Anderlecht en misschien ook niet op Club. Leko moet niet veel meer hopen.