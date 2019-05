Tienkoppig Anderlecht behaalt tegen Standard eerste zege in Play-off 1

Anderlecht heeft zijn eerste overwinning beet in Play-Off 1. In eigen huis won paars-wit ondanks een vroege rode kaart voor Bornauw verdiend met 2-1 van een pover Standard. Uitblinker Verschaeren bracht de thuisploeg voor rust op voorsprong. Santini wiste de gelijkmaker van Carcela uit iets voor het uur. In het klassement doet Anderlecht een goede zaak in de strijd om de vijfde plaats. Standard laat de kans liggen om de derde plaats te heroveren op Antwerp. Beelden vanaf 23u.

De deur naar Europa staat door de bekerwinst van KV Mechelen nog altijd op een kier voor Anderlecht. Een onverwachte opkikker in moeilijke tijden en iets waar het team van Belhocine blijkbaar wel moed uit had geput. Anderlecht speelde tegen de Luikse aartsrivaal zijn beste eerste helft uit deze Play-Off 1. En dat ondanks een vroege rode kaart voor de jonge Sebastiaan Bornauw na een fout op de doorgebroken Carcela. Een rode kaart die Adrien Trebel trouwens op zijn conto mocht schrijven. Met een dramatische pass gaf hij Carcela een vrijgeleide richting Didillon. Bornauw betaalde de prijs voor de nonchalance van de ex-Rouche. Na tien minuten zat zijn Classico er al op.

Handje Verschaeren?

Een nieuwe episode in de tiendelige dramareeks ‘RSCA in PO1’ leek in de maak maar Anderlecht herstelde zich goed van de vroege tegenslag. Met overgave en zelfs flarden goed voetbal trok het de match naar zich toe. Het eerste gevaar van de match kwam van Carcela - prima redding Didillon - maar zelfs met een man meer moest Standard het spel ondergaan.

Even voor rust kreeg Anderlecht loon naar werken. Bolasie lanceerde Verschaeren in de rug van de Standard-defensie en die had aan twee baltoetsen (en een vederlicht contact met de hand dat niet werd opgemerkt door de VAR) genoeg om Ochoa te verslaan. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Standard nog dicht bij de gelijkmaker. Een afgeweken bal van Carcela scheerde net naast de paal.

Matchwinnaar Santini

Lang kon Standard niet genieten van de gelijkmaker. Een dikke vijf minuten later devieerde Santini een indraaiende vrije trap van Trebel voorbij Ochoa: 2-1. Op voorzet van Santini was Verschaeren niet veel later zelfs dicht bij de 3-1 maar deze keer stond Ochoa wel op de juiste plaats. Zelf slaagde Standard er nauwelijks nog in om Didillon te bedreigen. Een vrije trap van Carcela - de enige dreigende Luikenaar - werd makkelijk geklemd door de Franse goalie. Ook een flauw Luiks slotoffensief in het slot bracht Anderlecht niet meer in grote problemen. Het Constant Vanden Stockstadion mag eindelijk nog eens juichen. Standard moet de komende matchen vol aan de bak om Antwerp van de derde plaats te houden.