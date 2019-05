Club Brugge wint op veld van AA Gent en houdt titeldroom levend

De titelstrijd is nog niet helemaal gestreden. Club Brugge heeft dankzij een doelpunt van Mats Rits met 0-1 gewonnen op het veld van AA Gent. Volgende week kan het tot op drie punten van Genk komen als het de topper thuis kan winnen van de leider. Beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Het misnoegde Gentse publiek gaf echter niet thuis, nooit eerder was voor én tijdens een ‘Slag om Vlaanderen’ zo oorverdovend stil in de Ghelamco Arena. Jawel, de spelers van AA Gent ondernamen 45 minuten lang - onder impuls van een bijzonder bedrijvige Bezus - een verdienstelijke poging om de eigen fans te charmeren maar een uitgekookt Club Brugge kwam rond het half uur al te makkelijk op voorsprong via een dodelijk driehoekje Vanaken-Vormer-Rits.

Bij AA Gent bracht coach Thorup zowaar Rosted nog eens aan de aftrap in een 4-4-2 opstelling . Geen voltreffer zo bleek al snel want de Noorse centrale verdediger die al twee maanden geen basisplaats meer kreeg, moest op de rechtsachterpositie bekerzondaar Souquet - tegen Malinwa hopeloos onder de maat gebleven - doen vergeten maar de Noor kende een verschrikkelijke namiddag tegen Diatta. Resultaat: Souquet kwam nog voor de rust de Noor vervangen.

Offensief bracht die eerste helft trouwens slechts één concrete fase op met Gentse doelgevaar: Sorloth zette zich goed door en bereikte zijn ploegmakker Yaremchuk maar diens poging smoorde in de grijpgrage armen van Horvath. Voorts bleef Gent al te vaak steken in goede bedoelingen maar zich ook bezondigen aan slechte flankvoorzetten en mislukte combinaties.

De VAR eist een hoofdrol op na rust

Op het uur was het echter wel raak toen de Amerikaanse doelman van blauw-zwart gruwelijk in de fout ging op een afstandspoging van Odjidja. Maar de VAR had evenwel terecht opgemerkt dat Dejaegere hinderlijk buitenspel stond in diezelfde fase waardoor de Brugse voorsprong behouden bleef.

Verstraete testte even later dan weer de kwaliteit van de lat toen hij Horvath onder vuur nam. Enkele tellen later was het Vanaken die op aangeven van Danjuma de partij op slot leek te gooien maar andermaal greep VAR Kris Bellon in voor vermeend buitenspel.

Uiteindelijk hoefden de bezoekers na rust niet eens het gaspedaal diep in te duwen om de offensief onmondige Buffalo’s definitief uit te tellen. Thorup gooide met Dompé en David nog twee gebuisden van de bekerfinale in de strijd maar bij de thuisploeg bleek scoren nog maar eens ‘mission impossible’, waardoor een heel bleek Club Brugge vlotjes overeind bleef. In het slotkwartier werd ook een doelpunt van Souquet afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel.

Brugge kan zich dus vanaf morgen met een achterstand van zes punten gaan opladen op de cruciale topper van volgende zondag tegen koploper Genk. Bij de Buffalo’s blijft het aanmodderen. Een nieuwe nederlaag helpt de geplaagde Thorup allerminst verder, zijn positie wankelt dan ook met het oog op de uitwedstrijd van komende vrijdag in Luik. Ondertussen telt de kloof met nummer vijf Anderlecht al vier punten. De stemming onder de fans werd er alvast niet vrolijker op.