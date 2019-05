Charleroi duwt STVV van eerste plaats in Play-off 2A

Charleroi heeft een gouden zaak gedaan in de strijd om de leiding in poule A van Play-off 2. Het klopte leider Sint-Truiden met 2-0 en telt zo een puntje meer dan de Truienaars.

Zowaar een topper in Play-off 2. Sint-Truiden kwam haar eerste plek in poule 1 verdedigen op het veld van Charleroi. De Carolo’s – met Maxime Busi als verrassing in de ploeg – moesten winnen om hun kansen op de finale van Play-off 2 te verdedigen.

De thuisploeg kon alvast niet beter beginnen. Mmaee verspeelde knullig de bal en Hendrickx schoot de bal centraal in doel. Doelman Pirard zag er niet al te goed uit bij die fase.

STVV reageerde ook al snel, maar het schot van De Sart ging over. Even voordien had Mmaee ook al geel gepakt, en toen hij even later erg opzichtig (en dom) solliciteerde naar een tweede gele kaart, moest Marc Brys al ingrijpen. Hij haalde de jonge Belg – die stomverbaasd was – al na een half uur naar de kant. De ingevallen De Bruyn ging hoger spelen en Endo kwam centraal achterin te staan.

Het was niet te zien dat Sint-Truiden wilde winnen: ze lieten veel ruimtes tussen de linies en toonden enkele slordigheden die we niet gewoon zijn van de Kanaries. Dat STVV voor rust geen enkele keer tussen de palen schoot, was dan ook niet verrassend. Het was Charleroi dat nog het dichtst bij de 2-0 kwam, maar Pirard had dit keer wel een goeie reflex in huis op de poging van Morioka.

Driemaal Pirard

We hadden verwacht dat Sint-Truiden zou reageren na rust, maar de Truienaars bleven in hetzelfde bedje ziek. Charleroi drukte en STVV mocht Pirard danken dat hij op een tijdspanne van drie minuten evenveel parades in huis had: hij zweefde een penseelstreek van Morioka uit de bovenhoek, ranselde een volley van diezelfde Morioka uit doel én hij stond pal op een volley van Osimhen. De topschutter van Charleroi scoorde zelfs nog, maar de Nigeriaan stond buitenspel op een voorzet van Ilaimaharitra.

Naarmate de partij vorderde, begon Sint-Truiden wel te drukken – eindelijk, zou je denken. Tot echte kansen leidde dat niet, al mocht Charleroi het achterwerk van Zajkov danken, toen een schot van De Bruyn leek binnen te gaan. De ingevallen Thallyson, die debuteerde bij STVV, vond ook de benen van Nurio nog onderweg naar doel.

Op een counter maakte Charleroi nog de 2-0 via Nurio en kon Sint-Truiden de boeken toe doen. Door de zege pakt Charleroi de leiding over van STVV in poule A. Met nog drie matchen te gaan, tellen de Carolo’s een puntje meer.