Eupen wint na match met drie penalty’s

Wat we onthouden van Eupen-KV Oostende? Dertig uitzinnige Tunesische supporters en een thuisploeg die verdiend won na een match met drie strafschoppen. Ook onder leiding van Franky Van der Elst draaide Oostende vierkant, ook al kon het mits een zege nog spelen voor groepswinst.

Gespot in de spionkop van AS Eupen: een dertigtal supporters van het Tunesische Espérance Tunis. Die brave mensen kwamen speciaal voor hun ex-speler Youssef Msakni, maar die zat. op de bank bij de Panda’s. Toch zijn we de luidruchtige Tunesiërs dankbaar, want door hun sfeer waanden we ons net niet op een match in eerste provinciale. Aan de Kehrweg zaten ongeveer 800 supporters, en ook het niveau van de wedstrijd was lang de eerste klasse onwaardig. Het tekende allemaal de klucht die Play-off 2 is. We moesten maar liefst een halfuur wachten op het eerste schot op doel van Amani - eerder had die ook al voor de eerste dreiging gezorgd, maar Faes blokte goed af. Eupen was ietsje beter en kwam dan ook terecht op voorsprong. Na een fase waarin Ondoa een voorzet knullig loste, mocht Eupen een vrije trap nemen aan de rand van de zestien. De Oostendse verdediging liet Toyokawa alleen binnenkoppen. Dat de kleine Japanner behendig is met het hoofd, liet hij vorig seizoen al in die beruchte Eupen-Moeskroen zien. Oostende schoot wakker na die achterstand, en op slag van rust hing het de bordjes gelijk nadat het al even aan het drukken was. Sakala bracht de bal laag voor doel en De Sutter kon simpel binnenschuiven. Het was trouwens pas zijn tweede competitietreffer voor Oostende - de vorige dateerde al van januari.

Toyokawa en Faes in duel. Foto: Photo News

Strafschoppenfestijn

Door het resultaat van Charleroi-STVV kon Oostende mits een zege plots nog meedoen voor de groepswinst, maar erg inspirerend werkte dat niet voor de kustjongens. Ook onder de derde T1 van dit seizoen - Van der Elst leidde zijn eerste match als hoofdcoach - draaide het niet. Bij het begin van de tweede helft was het opnieuw Eupen dat de touwtjes in handen nam. Het zou uiteindelijk de tweede helft van de strafschoppen worden. Toyokawa zorgde voor de verdiende 2-1 vanop de stip nadat Lombaerts de snelle Amani onderuit had gehaald in de zestien. Daarna was het de beurt aan KVO. Bij een zeldzame Oostendse aanval na de rust ging een schot van Sakala tegen de arm van Blondelle. Hands bleek na aangeven van de VAR, en de strafschop van Vanlerberghe werd piekfijn omgezet. Nog geen minuut later mocht Eupen alweer een penalty trappen. Een sterke Amani lokte een tweede strafschop uit na een fout van Faes. Msakni mocht trappen en zo kregen de Tunesische fans alsnog hun feestje waar ze op gehoopt hadden. Eupen won zo verdiend van een slap KVO, dat nog drie doelloze laatste matchen speelt.