Wow: Union gaat in laatste 8 minuten van 2-0 achter naar 2-3-zege

Iedereen wilde het hoofd van Laurent Guyot zien rollen bij Cercle en ze kregen vorige donderdag hun zin. Veel haalde het niet uit want na twee goals op stilstaande fases van Taravel haalde Union in amper zes minuten nog een 2-0 achterstand op en won met 2-3. Laurent Guyot zal in zijn vuistje gelachen hebben in Rijsel.

Weinig of geen volk in het Jan Breydelstadion maar dat had nu niks met Laurent Guyot te maken. De Cercle-fans waren al meerdere keren weggebleven uit protest tegen de gecontesteerde trainer. Onder druk was de Fransman vorige donderdag aan de deur gevlogen en José Jeunechamps kreeg de taak om tot 17 mei over te nemen.

De geboren en getogen Luikenaar pleitte voor de match voor meer grinta en gaf zelf het voorbeeld door als 52-jarige als een molenwiekende gek langs de lijn mee te lopen. Veel haalde het allemaal niet uit. De plaatselijke bestuurders van Cercle zaten nerveus te schuiven op hun tribunezitje want zij hadden de bazen in Monaco overtuigd dat het beter zou gaan zonder Guyot. Niet dus, Cercle begon met een kansje voor Bruno en De Belder besloot voorlangs. Draaischijf Xavier Mercier zat totaal niet in de match maar zijn vrijschop mocht er wel zijn, Kristiansen prees zich gelukkig dat de bal het zijnet kuste.

Union had het ook niet gemakkelijk en Niakaté besloot op aangeven van Selemani naast. Kort na de rust mocht Mercier een hoekschop nemen, Bruno kopte door en Taravel kopte Cercle op voorsprong. Tormin had ook nog een bevlieging en zijn schot ging vioa de paal buiten.

Luka Elsner pakte dan maar uit met een dubbele wissel en bracht met Tau én Tabekou snelheid tussen de lijnen.

Veel leverde het niet op, er was een schotje van Teuma maar Nardi had er absoluut geen moeite mee. En dat allemaal bij een temperatuur onder de 10 graden, nog nooit meegemaakt in mei. Bibberen was het tot een nieuwe stilstaande fase weer voor wat warmte zorgde. Na een fout van Perdichizzi legden Mercier en Lambot fijntjes af voor de linker van Taravel die Kristiansen geen schijn van een kans liet bij de vrijschop. Een tweede goal voor de centrale verdediger die aan het onderhandelen is voor een nieuw contract.

Op een corner van Teuma kon Stamenkovic nog milderen met het hoofd maar het beste is er af in deze Play-off 2 voor het verdienstelijke Union. Enfin, zo leek het toch.

Niakaté miste onbegrijpelijk de gelijkmaker en Ferber kopte zowaar nog op de lat.

Omdat linksback Yoann Etienne het al 37 matchen lang niet snapt hoe je best verdedigt in de Jupiler Pro League, bleef Selemani alle ruimte krijgen en nu kopte Niakaté wel de gelijkmaker binnen.

In de toegevoegde tijd had Alioui nog de winnende treffer aan de voet maar die viel aan de overkant toen Tau na een snelle counter het hoofd koelbloedig hield en beheerst voor 2-3 zorgde.