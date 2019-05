KV Kortrijk zet nieuwe stap richting finale Play-off 2 ten koste van Waasland-Beveren

Et voilà, KV Kortrijk heeft zijn finaleticket PO2 omzeggens vast. De West-Vlamingen die voluit gaan voor een Europees ticket zetten onder impuls van alweer Avenatti zonder al teveel problemen Waasland-Beveren opzij en dromen nu van een PO2-finale thuis tegen Charleroi.

De winst van Charleroi tegen STVV, waardoor uitzicht op een finale thuis tegen de Zebra’s was al een opsteker en ook Waasland-Beveren, met 6 op 6 naar Kortrijk afgezakt, kon maar even KVK doen twijfelen. Dat was toen de Waaslanders uit het niets plots tegenscoorden na de openingstreffer van Avenatti. Een owngoal nog wel van Kristof D’Haene die een schot van Ampomah dat tegen de paal kletste zelf in doel devieerde.

Maar Kortrijk zette het drie minuten alweer recht. En alweer Avenatti. Zijn eerste kopbalgoal was een makkelijke, de tweede was een hele knappe, op voorzet van de zeer bedrijvige Chevalier. Het was de zevende goal van de targetspits met de goede voeten en het trefzekere hoofd in deze play-offs, zijn 15de van het seizoen. Het was zijn streefdoel in januari, al had hij dat intussen al opgetrokken naar 17. Hij werd vorige week ook al voor het eerst vader, in Moeskroen ook al gevierd met een goal, de Uruguayaan blijft op zijn wolk. Een revelatie in elk geval, de lange spits van KVK, gehuurd van Bologna – hij moet 7 miljoen kosten.

Daarmee stond KVK weer oververdiend op voorsprong. De geestdriftige thuisploeg had op een paar tegenprikken na constant gedomineerd, met kansen voor Stojanovic en Chevalier, twee keer, terwijl Avenatti er zelfs nog een derde had kunnen inkoppen.

Om maar te zeggen dat Waasland Beveren achterin, zonder Moren en Vukotic, wankel stond.

Het was dan ook na de rust wachten tot Kortrijk de zaak zou afmaken. Wachten op een derde goal dus. Op de goal die KVK met één voet en negen tenen in de finale bracht, alleen Zulte Waregem, als het geen punten laat liggen op Moeskroen, kan met een maximum van de punten nog voorbij KVK – Union verzaakte vroeger al aan een mogelijke finale.

Alleen: die derde goal kwam er niet meer, Chevalier trof de paal en Koita kwam een schoenmaat te kort, veel dichter kwamen ze er niet meer bij. Want Waasland Beveren toonde toch veerkracht, kwam nog behoorlijk opzetten, Bruzzese moest zelfs met twee knappe saves nog de meubelen redden. Maar het bleef 2-1, Kortrijk staat met 18 op 21 op een zucht van de finale.