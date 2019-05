KV Kortrijk zeker van finale Play-off 2 nadat Zulte Waregem kopje-onder gaat in Moeskroen

Moeskroen heeft zondag de voetbalavond afgesloten met een 3-0 zege tegen Zulte Waregem. Awoniyi (11. pen), Amallah (41.) en Dione (55.) zorgden voor de goals bij de thuisploeg.

Voor Moeskroen is het de eerste zege in een tot dusver barslechte Play-off 2. Het blijft ondanks de driepunter toch laatste in poule B. De Henegouwers haalden in hun eerste zes wedstrijden slechts één punt. Voordien was l’Excel nochtans de revelatie van de terugronde in de reguliere competitie.

Zulte Waregem blijft hangen op zeven punten. Het won ook nog maar één keer, maar is toch nog steeds derde in de groep, op ruime afstand van leider Kortrijk (18 ptn) en Union (16 ptn).

Door de zege van Moeskroen is Kortrijk nu ook mathematisch zeker van deelname aan de finale van Play-off 2. Nummer twee Union vroeg immers geen Europese licentie aan, en nummer drie Zulte Waregem kan de Kerels niet meer bijbenen.