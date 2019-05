AA Gent pakt in extremis eerste zege van Play-off 1, Standard blijft achter met 0 op 12

AA Gent heeft vrijdagavond zijn eerste zege in Play-off 1 geboekt. Op het veld van Standard was Jonathan David de grote held. De jonge Canadees was in de 94ste minuut met zijn tweede goal van de avond goed voor de winnende 2-3. Standard blijft achter met 0 op 12. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

AA Gent heeft eindelijk zijn eerste zege beet in Play-off 1. En wat voor een. De wedstrijd leek te eindigen op een 2-2-gelijkspel, maar in de 94ste minuut bezorgde invaller Jonathan David de Buffalo’s alsnog de 2-3-zege. AA Gent heeft goede herinneringen aan Tottenham, twee jaar geleden schakelde het de Engelse ploeg Europees uit, afgelopen week zagen de Buffalo’s op tv hoe Tottenham diep in de blessuretijd Ajax alsnog uit de finale van de Champions League hield. Jonathan David had goed opgelet.

Voor Standard is de vierde nederlaag op rij stilaan zorgwekkend. Het zal de vierde plaats toch niet nog verliezen aan Anderlecht?

Voor Standard-coach Michel Preud’homme was zijn ploegopstelling puzzelen voor gevorderden. Hij miste liefst zes spelers door blessure (Emond, Fai, Mpoku, Vanheusden, Mehdi Carcela en Sa) en Cavanda door schorsing. Djenepo en Lestienne zaten niet honderd procent fit op de bank. Zo kwam Oulare aan de aftrap, hoewel hij na zijn scheenbeenbreuk enkel minuten bij de beloften in de benen had. Voor Senna Miange was het amper zijn derde basisplaats van het seizoen. De laatste keer dat Samuel Bastien negentig minuten volmaakte dateert van voor Nieuwjaar.

Bij AA Gent was Dompé afgevallen met een liesblessure. Dejaegere nam zijn plaats in.

Yaremchuk mist twee keer

Standard stond bij aanvang laag, met vijf man achterin, waardoor De Rouches onder druk kwamen. AA Gent speelde net als tegen Club Brugge in een 4-4-2 met een ruit op het middenveld. Vadis Odjidja zette in de openingsfase met twee geweldige acties Yaremchuk vrij voor Ochoa. De Oekraïner die al twee maanden niet meer scoorde, miste beide kansen. De eerste trapte bij op de Mexicaanse keeper, bij de tweede -de grootste kans- raakte hij de bal compleet verkeerd.

Als de spitsen het niet doen, dan ik maar, moet Dejaegere gedacht hebben. Souquet liet op rechts Miangue en Cimirot ter plekke en zette voor, Dejaegere stond op de juiste plaats: 0-1.

Doordat er geen dubbele bezetting van de flanken was bij AA Gent, kon Goreux van diep op het veld voorzetten versturen, iets waar hij goed in is. Dat demonstreerde hij op het halfuur. De aanstormende Bastien dook de lange bal vanaf rechts binnen: 1-1.

Zijn eerste goal van 2019 deed Dejaegere groeien, maar het noodlot sloeg toe. Oulare raakte zijn enkel en Dejaegere moest naar de kant. David kwam hem vervangen. Eerder was AA Gent ook al Derijck verloren met een blessure. Plastun was zijn vervanger.

Het fel gehavende Standard liet zich niet zomaar doen. Het liet het balbezit aan AA Gent, maar deed qua kansen absoluut mee. Dit was best een aardige, open eerste helft.

Op slag van rust was er een attente Kaminski nodig om de diep gestuurde Halilovic het scoren te beletten. Souquet had voor rust het laatste woord met een schot uit de tweede lijn, Ochoa gebruikte zijn vuisten.

David doet het wel

AA Gent kwam het best uit de kleedkamer, maar het gebrek aan efficiëntie bij de twee spitsen bleef stuitend. De hard werkende Sorloth trapte naast, Yaremchuk krulde een bal over. Dit waren weer twee prima kansen die de Gentse spitsen de nek omwrongen.

Aan de overkant moest Plastun met zijn lijf een harde knal van Oulare blokken. Kosanovic trapte een vrijschop hard net naast.

AA Gent vond dan toch het gaatje via Jonathan David. Sorloth legde een lange bal prima af, de 19-jarige Canadees kreeg tijd en ruimte voor een schot en trapte hem wél prima in het hoekje: 1-2. Gezien, Yaremchuk en Sorloth? Zo moet dat dus.

Niet alleen in de vijandelijke zestien liet AA Gent het afweten. Bij een warrige fase waren de Gentse verdedigers niet doortastend genoeg. Een afgeblokt schot van Oulare belandde zo voor de voeten van invaller Lestienne en hij scoorde met zijn eerste baltoets. Maar AA Gent wist het laken alsnog naar zich toe te trekken. Na een voorzet van Giorgi Kvilitaia werd Jonathan David aan de eerste paal vergeten. De Canadees kopte de 2-3 binnen. Wat een onwaarschijnlijk slot in Luik.