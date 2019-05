Antwerp verzekert zich van vierde plek na puntendeling tegen Anderlecht

De eerste topper van deze zondag heeft geen winnaar opgeleverd. Antwerp en Anderlecht deelden de punten, en daar kon enkel de thuisploeg blij om zijn. The Great Old is nu al zeker van een vierde plaats met bijhorend ticket voor de PO-finale. Paars-wit is een stap verder verwijderd van Europees voetbal.

Een indrukwekkende minuut stilte ter ere van de vermoordde Julie Van Espen ging de topper vooraf. Zo stil was het op de Bosuil nog nooit. Paars-wit, met Sanneh in de ploeg voor de geblesseerde Kara, nam de beste start. Na amper 4 minuten spelen hing de 0-1 al tegen de touwen. Najar kraakte zijn schot, waardoor de bal bij Santini belandde. De Kroaat troefde Arslanagic af en duwde in één tijd binnen.

Antwerp trad met vier nieuwe namen aan ten opzichte van de 4-0-nederlaag in Genk. Owusu verving in de spits de geschorste Mbokani. Ook Opare en Refaelov stonden weer tussen de lijnen, net als Lamkel Zé. Na een klein kwartier kopte de Kameroener over, meteen ook het eerste gevaar van The Great Old.

Applaus in minuut 23

Het spelniveau liet te wensen over voor rust. Voor mooie momenten moesten we in de tribunes zijn. In minuut 23, ook de leeftijd van Julie, kregen we een tweede kippenvelmoment. De handen gingen een minuut lang op elkaar. “Rust zacht Julie”, stond er te lezen op een spandoek in de Antwerpse spionkop. Op het veld dwong de thuisploeg de beste kansen af. Bornauw vloerde bijna zijn eigen doelman. Owusu kopte recht in de handen van Didillon.

Eén moment op slag van rust zorgde nog voor opwinding. Refaelov ging in de zestien neer na een duel met Appiah. ‘Schouderduw’ oordeelde Lambrechts, waardoor het leer niet op de stip ging.

Alles te herdoen na rust

Nog sneller dan in de eerste periode, trilde het net na rust. De gelijkmaker vertoonde gelijkenissen met de 0-1. Owusu miste zijn schot, Lamkel Zé profiteerde: 1-1. “Het is weer Couckenbak”, zongen de fans op de hoofdtribune.

De Brusselaars zagen nu een kwartier af tegen een enthousiast Antwerp. Owusu kreeg de beste kans op de winning goal. De Ghanees miste aan de eerste paal zijn kopbal. Aan de overzijde kreeg Bolat geen werk meer op te knappen. Santini tikte de enige kans over doel.

Zo bleef het bij 1-1. Antwerp is nu zeker van plaats vier, en doet nog volop mee voor plek drie. Anderlecht heeft met een achterstand van 5 punten op Standard een mirakel nodig om nog een Europees ticket af te dwingen.

