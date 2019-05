Als een leeuw in een kooi: Club Brugge veegt na de rust vroege achterstand op een kwartier weg en houdt titelkansje gaaf

Genk heeft zijn vierde landstitel, precies 20 jaar na de eerste, nog niet vast. Door een vroege voorsprong leek het aan de rust nochtans op weg maar toen schoot Club plots uit zijn krammen. Op nog geen kwartier van 0-1 naar 3-1, Jan Breydel ontplofte. De regerende kampioen blijft in de race. Genk heeft nog steeds vier punten nodig. Leko moet zijn tweede opeenvolgend etitel nog niet opgeven.

Het vertrek van Genk uit Limburg was al een in kampioenenstijl: luid en vurig aangemoedigd door het legioen. Idem voor Club Brugge aan Jan Breydel, waar de spelersbus door een zee van supporters en een wolk van blauw-zwarte rook werd onthaald. Twee ploegen on fire voor Het Duel.

En allebei op hun sterkst: bij Club was Diatta fit geraakt en bij Genk Ito. En ook Berge die de laatste training had moeten missen omwille van een voedselvergiftiging verscheen aan de aftrap in een zinderende Jan Breydel, helemaal opgefokt voor de strijd.

Maar Genk was gekomen om te voetballen had coach Philippe Clement vooraf duidelijk gesteld. Genk-voetbal dus, opnieuw vrijuit en voluit vooruit, van de eerste seconde druk naar voor, Club kreeg geen enkele kans proper op te bouwen.

Snelle goal

Maar wat Clement niet had durven verhopen: zijn ploeg stond ook al na vier minuten voor. De hele Brugse verdediging vergat bij een hoge vrijschop van Trossard over iedereen heen Dewaest en de vrij inlopende Waalse verdediger schoot de bal pardoes voor Horvath.

Een droomstart natuurlijk voor de leider, al na vier minuten virtueel kampioen. En Club, dat zo graag de Limburgers meteen bij de keel had gegrepen, danig onthutst.

Niet scherp

Toch nam de thuisploeg onder impuls van de fans snel de match in handen. Alleen kreeg de dominantie geen scherpte. Het was zwoegen en zweten voor elk beetje dreiging. Hans Vanaken, constant Berge op de huid, raakte maar niet in de match, het ontbrak meteen danig aan inspiratie en openingen. Tot aan de rust konden met moeite een paar schrale kansen worden geteld, Diatta toonde zich het meest dreigend. En ook de vele corners leverden geen gevaar op. Alles onder controle, dachten Clement en co na een eerste helft van hoge intensiteit en tempo maar met te weinig kwaliteit voor een topduel.

Maar dat moesten de Limburgers na de rust snel herzien, van die controle. Laat het nu net op een corner zijn dat Club plots terugsloeg. En laat het net Vanaken zijn die de hoekschop van Vormer perfect inkopte. De tribunes van Jan Breydel stonden meteen weer in brand, het zou stormen nu, wist Clement, jarenlang thuis in dat stadion.

Foto: BELGA

Meer dan een storm

Het was meer dan stormen, het was tempeesten. Een ontketend blauw-zwart trok door en goed tien minuten later stond het al 3-1. Eerst via Openda – de VAR moest het voorafgaande duel met Wesley wel eerst nog even bekijken, ze moesten Leko tegenhouden – en dan via Diatta, een volley na een heerlijke actie van die andere uitblinker Diatta. Club had op een kwartier een verbouwereerd Genk weggeveegd. Dat Vanaken nog eens vijf minuten later een lichte strafschop voor fout op Openda tegen de lat trapte, kon de pret nauwelijks bederven. Gewonnen spel voor Club leek het, al werd het in de slotfase nog ongemeend spannend toen een aandringend Genk eerst via een kopbal van ex-Bruggeling Zinho Gano nog terugkeerde tot 3-2. En Samatta zowaar nog op de paal kopte. Club kromp ineen maar begaf niet meer, het kampioenschap is nog niet beslist op 12 mei, op de 8ste speeldag. Donderdag dan maar? Genk naar Anderlecht en Club naar Standard. Fasten seatbelts.

