Westerlo toont zich aan de kust wel efficiënt en neemt vlot de maat van KV Oostende

Westerlo heeft aan de kust vlot de maat genomen van een zwak KV Oostende. Ambroise Gboho en Sava Petrov duwden de kustploeg met drie treffers kopje onder. De Kemphanen behouden zo een waterkans op groepswinst in Play-Off 2.

In de heenwedstrijd in ’t Kuipje creëerde Westerlo 25 kansen, maar kon het geen enkele keer scoren. Aan de kust toonden de Kemphanen zich een pak efficiënter. Met 22 doelpogingen was de ploeg van Bob Peeters opnieuw bijzonder actief, deze keer gingen er wel drie ballen tegen de touwen.

Bij de eerste kans van de avond was het meteen raak. Al was het wel een doelpunt met een grote strik rond. Oostende-verdediger Milovic was duidelijk nog niet goed wakker en liet een lange bal van Dewaele zomaar lopen. Een attente Gboho profiteerde optimaal. De Ivoriaan dook slim op in de rug van Milovic en duwde de 0-1 ijzig kalm voorbij Ondoa.

De doelman uit Kameroen voorkwam daarna dat de wedstrijd al na twintig minuten gespeeld was. Eerst hield hij De Schryver van de 0-2, even later tikte hij een overhoeks schot van de Westelse nummer tien uit zijn doelvlak. Tussendoor troefde Gboho tegenstander Milovic nog eens af met het hoofd. Gelukkig voor de Kroaat liep het deze keer goed af. De kopbal ging aan de buitenkant van de paal over de achterlijn.

KV Oostende herstelde in het tweede kwart van de wedstrijd even het evenwicht, maar veel doelgevaar leverde dat niet op. Marquet kon twee keer aanleggen vanuit de tweede lijn, twee keer kreeg de jonge middenvelder zijn poging niet gekadreerd.

De tweede helft leverde weinig beterschap voor de kustploeg. KVO begon nog enthousiast, de kansen waren opnieuw voor de bezoekers. Gboho ontpopte zich tot een echte gesel voor de geel-rode defensie. Ondoa stelde het geduld van de Ivoriaan nog even op de proef, maar net voorbij het uur prikte hij dan toch zijn tweede van de avond tegen de netten. Deze keer werd Van Lerberghe afgetroefd.

Foto: Photo News

Twintig minuten voor tijd werd Gboho beloond met een applausvervanging, zijn vervanger Petrov zorgde al binnen de minuut al voor de 0-3. Na een vlotte combinatie devieerde de Serviër een voorzet van Van den Bogaert voorbij Ondoa in de verste hoek.

Westerlo controleerde probleemloos de wedstrijd uit en liet in de slotfase nog een vierde treffer liggen. In een drie-tegen-één-situatie koos Petrov de weg van de eigen glorie. Zonder succes en tot groot ongenoegen van de ingvallen Buyl. Aan de andere kant hield Van Langendonck Sakala van de eerredder.

Westerlo nadert dankzij de zege opnieuw tot op vier punten van Charleroi en behoudt een waterkans op groepswinst in Play-Off 2. Woensdag staan beide ploegen tegenover elkaar in ’t Kuipje.

Jonckheere: “We speelden als een vierdeklasser”

Na meer dan een jaar blessureleed mocht Michiel Jonckheere tegen Westerlo een tweede keer opdraven in een week tijd. Veel plezier beleefde hij niet aan zijn invalbeurt. “Er valt niet veel te zeggen”, haalde hij de schouders op. “Vanavond was het alsof er een ploeg uit vierde klasse een oefenmatch tegen een ploeg uit eerste klasse speelde. Wij waren de vierdeklasser. We moeten nog twee matchen spelen, maar eigenlijk zijn die matchen er te veel aan. Het is uitkijken naar volgend seizoen. Ik zie niet hoe we dit nog kunnen rechttrekken. Kwalitatief was dit jaar niet goed, op het vlak van mentaliteit was het nog veel erger.”