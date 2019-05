STVV en Eupen delen de punten in slotwedstrijd achtste speeldag

Sint-Truiden en Eupen hebben zondagavond 2-2 gelijkgespeeld in de slotwedstrijd van de achtste speeldag in Play-off IIA.

De bezoekers stonden bij de pauze 0-1 voor op Stayen na een treffer van Jean-Thierry Lazare (23.). STVV kwam na de pauze veel sterker voor de dag en dat leverde al snel de gelijkmaker op van Mamadou Sylla, na schitterend voorbereidend werk van Kamada. Ook de 2-1 van Jordan Botaka (69.) even later was verdiend, maar Sulayman Marreh zorgde er na 71 minuten na een hoekschop toch nog voor dat Eupen een punt kon sprokkelen. De bezoekers eindigden de wedstrijd nog met tien na de uitsluiting van Lazare.

In de stand is STVV tweede met dertien punten, maar ze zien de kloof met leider Charleroi wel groeien tot drie punten. De Karolo’s gaan vol voor de groepswinst en gingen zaterdag al met 0-3 winnen bij Beerschot Wilrijk.