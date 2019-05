Invaller Badibanga bezorgt Waasland-Beveren de overwinning tegen Cercle

De wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Cercle Brugge had geen belang meer maar leverde toch drie doelpunten op. De bezoekers kwamen eerst op voorsprong maar een strijdvaardig Waasland-Beveren zette de scheve situatie in de tweede helft recht.

Trainer Custovic wisselde zijn ploeg op maar liefst zes plaatsen ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen KV Kortrijk. Schryvers, Gamboa, Bizimana, Milosevic, Andrijasevic en Debaty kregen allemaal een plaatsje op de bank. Hierdoor verschenen doelman Swolfs, Moren, Forte, Vanzo, Keita en Vukotic in de ploeg. Bij Cercle Brugge twee vervangingen. Doelman Nardi en de geblesseerde Taravel werden vervangen door Van Damme en Ueda.

De eerste echte kans kwam er voor de thuisploeg. Ampomah trok zich op gang op het middenveld en stuurde Boljevic in het straatje. De Montenegrijn zag zijn poging buiten belanden.De bezoekers reageerden even later met een poging van Bruno. Doelman Swolfs pareerde de bal. Ampomah probeerde het met twee verre afstandsschoten maar veel succes leverde dit niet op. Ook een verre poging van Vanzo werd door doelman Van Damme gemakkelijk gepakt. De beste kans was voor Forte die centimeters tekort kwam om een voorzet van Boljevic in doel te verlengen. Negen minuten voor rust kwamen de bezoekers op voorsprong. Bij een toegekende vrijschop, na fout van Vukotic op De Belder, net voor het strafschopgebied zette Mercier zich achter de bal en hij knalde de bal voorbij Swolfs tegen de netten. Net na dit doelpunt probeerde een bedrijvige Boljevic opnieuw Forte te bereiken, maar de aanvaller trapte hoog over doel. Forte probeerde probeerde het dan maar vanop afstand maar zijn schot belandde nipt naast de linkse paal. De laatste kans voor de rust was er voor de thuisploeg. Ampomah trapte de bal tot bij Boljevic, die op zijn beurt de bal tot bij de inlopende Vanzo legde. De middenvelder trapte hoog over.

De Waaslanders probeerden na de pauze meteen druk te zetten. De na de rust ingevallen Schryvers kon de bal twee keer voor doel brengen, maar zowel Boljevic als Forte konden er niet van profiteren. Een poging van Vanzo moest door doelman Van Damme in hoekschop geduwd worden. Nadat de partij nauwelijks nog kansen opleverde, kwam de thuisploeg plots toch op gelijke hoogte. Vanzo mocht van aan de zijlijn een vrijschop trappen en zag de bal tot zijn eigen verbazing rechtstreeks in doel belanden. Cercle Brugge reageerde via Bruno maar Swolfs kwam gepast tussen. In de slotfase zorgde de pas ingevallen Badibanga uiteindelijk nog voor Wase winst. Hij trapte de bal voorbij Van Damme.

Trainer Custovic voerde met nog tien minuten te gaan een gouden wissel door. Badibanga stond amper twee minuten op het veld en scoorde zowaar.