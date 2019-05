Kortrijk dolt met Zulte Waregem na domme rode kaart Harbaoui

Zulte Waregem 0. KV Kortrijk 5. Dat is de pijnlijke conclusie voor Essevee na de vijf derby’s van dit seizoen. De Kerels waren deze voetbaljaargang gewoon beter dan De Boeren. Deze keer kreeg Harbaoui na tien minuten rood. KVK won met 0-5 na goals van Rolland, Chevalier, Ezekiel, De Sart en D’Haene. Kortrijk slaagde er nooit eerder in om vijf keer na elkaar rivaal Essevee te kloppen.

“En De Boeren, De Boeren, De Boeren zijn kapot.” Het uitvak in het Regenboogstadion amuseerde zich kostelijk rond minuut 40. Ezekiel had er net 0-3 van gemaakt. Boeken toe dus. Nog voor de aftrap bleek dat Essevee het zonder goudhaantje Théo Bongonda moest doen. De dribbelaar was ziek en onnodige risico’s werden niet genomen gezien zijn nakende transfer.

Na tien minuutjes was het kalf helemaal verdronken. Hamdi Harbaoui keek tegen een rood karton aan nadat hij met een slaande beweging Hines-Ike had neergehaald. Ref Alexandre Boucaut kon niet anders dan de Tunesiër naar de kleedkamer sturen nadat hij de VAR had geraadpleegd.

Toch was het Zulte Waregem die eerst kon dreigen via Bjordal. Zijn schot belandde voorlangs. KVK kwam een eerste keer piepen via een deviatie van Lepoint die Bostyn in hoekschop kon verwerken. Batsula vergat even later de 0-1 binnen te werken. Kortrijk was voetballend de betere ploeg. Toch was het weer Bjordal die de kans kreeg om de score te openen nadat hij het leer ontfutseld had bij Hines-Ike.

Nissilä voldoet niet

Na amper 24 minuten besloot Dury de Fin Nissilä naar de kant te halen. Hij was werkelijk nergens en voldoet niet aan de eisen om in de Jupiler Pro League te spelen. Sylla kwam in zijn plaats om voorin een bal proberen vast te houden.

Proberen, want de 0-1 kon natuurlijk niet uitblijven. Een scherpe voorzet van Rolland werd door niemand aangeraakt. Kortrijk was gelanceerd. Rougeaux bediende Chevalier: 0-2. En ook Ezekiel pikte zijn doelpuntje mee. 0-3, match gedaan.

Foto: BELGA

Bij de pauze greep Dury in met een dubbele wissel. Een onzichtbare Marcq en Buffel bleven binnen, Soisalo en Faik mochten de overbodige tweede helt volmaken. Daarin kon Essevee geen vuist meer maken met tien tegen elf. Het was eerder wachten op de 0-4 van KV Kortrijk. Bjordal kreeg de uitgelezen kans om de aansluitingstreffer te maken, maar trof het zijnet. Uiteindelijk was het de ingevallen De Sart – nota bene ex-Zulte Waregem – die voor de vierde treffer tekende. D’Haene zorgde voor de forfaitcijfers.

Kwaliteitsinjectie

Dit Zulte Waregem heeft zich gered door de talentrijke Théo Bongonda en doelpuntmaker Hamdi Harbaoui. Als die twee er niet bij zijn, wordt het heel moeilijk voor Essevee. Een degelijke kwaliteitsinjectie dringt zich meer dan op. De tribunes liepen dan ook leeg voor het laatste fluitsignaal.

En KV Kortrijk? Die freewheelen gewoon verder richting groepswinst in poule B van deze Play-off 2. Nooit eerder wonnen De Kerels vijf keer op een rij van Zulte Waregem. De 0-5 was overigens de grootste zege ooit voor KVK tegen Essevee. Bij de Kortrijkzanen was het feest nog lang niet gedaan.