Moeskroen vecht twee keer terug tegen Union en sleept gelijkspel uit de brand na spektakelstuk

Op Cercle Brugge deed Percy Tau de match kantelen in de slotfase via een late invalbeurt. In het Dudenpark stond de beste speler uit 1B aan de aftrap en deed hij de netten twee keer trillen. Union op rozen, maar onder aanvoering van Benson vocht Moeskroen nog terug. 3-3 werd het na een aangenaam kijkstuk.

Percy Tau werd voor de wedstrijd in de bloemetjes gezet nadat hij verkozen werd als beste speler van de Proximus League. Voor de door Brighton uitgeleende Zuid-Afrikaanse international was het zijn voorlaatste wedstrijd in het Dudenpark voor zijn vertrek naar Engeland. Enkel een arbeidsvergunning kan nog stokken in de wielen steken voor de sensationele dribbelaar. Voor Union-coach Luka Elsner was het wel opnieuw puzzelen om een defensie op de been te brengen met nog slechts vier fitte verdedigers op het scheidsrechtersblad waaronder slechts één flankverdediger. Middenvelder Mehlem depanneerde net als vorige week als rechtsachter. Elsner roteerde alweer duchtig. Stamenkovic, Niakaté, Traoré, Gérard en Fixelles verhuisden naar de bank. Storck bracht bij Moeskroen de verwachte elf aan de aftrap.

Union begon in hoogste versnelling. Tau en Tabekou zetten de Henegouwse defensue meteen op stelten met hun snelheid. Butez was alert en Ferber verslikte zich in een dubbelpas. Perdichizzi kopte naast en Tabekou knalde over. Butez loste een knal van Hamzaoui en Tau was er als de kippen bij om de bal in te te tikken. Na een dol Brussels kwartier verzetten “les Hurlus” de bakens. Antonov zag zijn voorzet voorlangs deviëren. Na een infiltratie van Antonov werd een poging van Leye van de lijn gekeerd door Kandouss. Tau zette zich door op snelheid en de Zuid-Afrikaanse sensatie dropte zijn tweede treffer tegen de netten. Tau leek op weg naar een derde treffer, maar Boya redde met een ultieme tackle. Kristiansen duwde een vrijschop van Nemanka in hoekschop. Na een snelle uitbraak van Tau vond Ferber Butez op zijn weg. Leye bediende Awoniyi die de ruststand op 2-1 bracht.

Op het uur loste Kristiansen een schot van Benson, maar hij pareerde de rebound van Leye. Na een counter uit het boekje bediende Niakaté gemeten Selemani, maar die knalde pal op de doelman. Gérard deed het Dudenpark ontploffen met een heerlijke goal. Het Moeskroense goudhaantje Benson wou niet onderdoen en kruidde een heus spektakelstuk om vingers en duimen van af te likken met een zesde treffer van de avond. Selemani knalde nog rakelings naast, maar de billijke draw bleef op de bordjes.