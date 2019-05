KRC Genk kampioen! Limburgers spelen gelijk in Anderlecht, maar profiteren van verlies Club Brugge

Racing Genk is kampioen. Laszlo Bölöni wist het al bijna drie maanden, beweerde hij al, de laatste weken was er in de hele voetbalwereld nog maar weinig twijfel en Clubcoach Ivan Leko rekende alleen nog maar op een mirakel. Neen dus. Genk pakte met veel allure zijn vierde titel op Anderlecht. Een gelijkspel (1-1) volstond, want Club Brugge struikelde in Luik (2-0) . Kroniek van een aangekondigde titel. Van minuut tot minuut: de nationale feestdag van Genk. Want nu al een beker en twéé titels op 16 mei.

Wat voorafging.

Genk staat al sedert speeldag 10 op kop en begon aan PO1 met vier punten voorsprong, houdt er op speeldag 9 nog drie over. En geen Genkie – maakt zich zorgen over het verlies op Club Brugge. “Kan gebeuren.” Geen spoor van zenuwen bij voorzitter Croonen, CEO Eerik Gerits, TD De Condé, coach Clement, bij de spelers Ze bláken dermate vertrouwen dat zowat de hele voetbalwereld niet twijfelt. Genk kampioen! Zoniet donderdag dan zondag. Het vertrek in Genk verloopt minder vurig en uitbundig dan zaterdag, de ene vuurpijl raakt pas afgeschoten als de bus op de E314 al bijna afrit Aarschot passeert. Een sisser dus, hopelijk voor de Limburgers geen voorbode. Maar nu mag het wel, de vierde titel, dag op dag 20 jaar na de eerste.

>>> 16 mei 2019.

19 u. Het Constant Vanden Stockstadion baadt in de zon. Op zo’n mooie dag in mei vierde Anderlecht wel eens in eigen huis een zoveelste titel maar les jours de gloires zijn vér weg.Roberto Martinez maakt zijn opwachting. De coach van België wil de kampioen van België bekijken – hij kent van bij de Rode Duivels alleen Leandro Trossard.

19.15 u. Verrassing bij de Genkse ploegopstelling Clement kiest voor Lucumi in plaats van Aidoo. En bij Anderlecht krijgt Bolasie de voorkeur op Azumu.

19.45 u. Dan toch iets feestelijks voor Anderlecht, dat vanavond voor de … vijfde plaats speelt: uitzonderlijk frieten in plaats van broodjes in de perszaal. Maar verder een lauw sfeertje als de Genkenaars zich als eersten opwarmen – vol goesting. Allen het Genkse vak laat zich horen.

20.30 u Genk demonstreert meteen zijn vertrouwen, zet snel druk en controleert. Anderlecht probeert wel mee te voetballen, maar het is wachten op de eerste kansen.

20.40 u Die eerste echte kans is wel meteen raak. Een snel opgebouwde collectieve aanval komt op rechts bij Maehle en Heynen jaagt diens perfecte voorzet voorbij Didillon. Heerlijke en typische Genk-goal. Op Sclessin staat het nog 0-0, Genk is momenteel kampioen.

Foto: Photo News

Anderlecht reageert met schoten van Bolasie, Kums en Santini, paars-wit wil nu ook die titel zomaar cadeau geven.

20.45 u Maar het is wel aan de overkant dat het écht weer branden: de uitgebroken Trossard stuit op Didillon. Bericht uit Luik: Club Brugge voetbalt bijna onherkenbaar… Dan voetbalt Genk wel herkenbaar: dominant, snel combinerend en met constant zes, zeven man voor de bal. En komt al dicht bij een tweede treffer, Didillon duikelt de vrijschop van Malinovskyi uit de hoek. En Trossard knalt van dichtbij over. En Heynen streelt deklat. Genk voetbalt als een kampioen maar vergeet de kansen af te maken.

21 u. En daardoor kan Anderlecht weer in de wedstrijd komen. Trebel trekt steeds meer middenveld naar zich toe, Verschaeren dribbelt en flitst, die paar keer balverlies neemt elke liefhebber er bij. . Maar Samatta mist wel een beste kans. Genk heeft zelfs even het geluk van een kampioen nodig: na een prima actie van Cobbaut raakt Santini de lat. Anderlecht dringt zelfs even aan maar aan de rust heeft Genk nog steeds de titel vast. Want op Standard houdt Club ook met 10 man voorlopig op 0-0,

21.30u Na een snelle kopbal voor Heynen, uit de hoek gehaald door Diddillon moet Genk steeds meer het initiatief aan de thuisploeg te moeten laten. Maar het verpinkt nauwelijks, blijft uitstekend georganiseerd en gegroepeerd uitvoetballen. Berge houdt het middenveld dicht en Samatta de Anderlechtdefensie aan de klap.

21.45 u Genk is nu al meer dan een uur kampioen, de spanning stijgt met de minuut. Want op Sclessin flikkert het scorebord nog steeds 0-0. Maar Anderlecht komt wel steeds gevaarlijker op en creëert nu echt kansen maar voorlopig zonder averij. Nog been beetje kampioenengeluk. Maar de gemiste kansen zouden kunnen zuur opbreken.

Foto: Photo News

21.53 u. Zo blijkt. Plots staat het 1-1, Bolasie kopt een hoge voorzet van Saelemaekers binnen. Genk was 72 minuten kampioen. En krijgt het moeilijk: Anderlecht onder stoom, ‘We are Anderlecht’ klinkt voor het eerst harder dan Come on Racing…Maar dan flitst op het scorebord in het Vanden Stockstadion Standard-Club Brugge 1-0. Gejuich in het Genkse vak, en dan ook bij de Anderlechtfans: tous ensemble tegen Club Brugge. Genk was zijn titel maar drie minuten kwijt.

22.05u. Maar nu willen ze zekerheid. Samatta kopt, Didillon redt. Waarop Clement zijn topscorer vervangt door Gano. Die de val meteen hard in het zijnet jaagt. De bijna-kampioen heeft nu de match weer in handen. De Genkse fans blijven zingen, met een tril in hun stem. En een blik op de smartphone. Eén goal van Club op Standard en het feest is wéér uitgesteld. Terwijl Anderlecht alweer begint te dreigen. Maar dan de climax: niet Club maar Standard scoort op Sclessin. 2-0, Club K.O. Een uitzinnige blauw-witte vreugde barst los. En opnieuw juichen de Anderlechtfans mee.

22.20 u. Genk kampioen! Wie gunt het hen niet? En iedereen had het toch verwacht? 16 mei: de titel was aangekondigd.