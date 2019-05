Brugse tranen in Luik: Club Brugge verspeelt titel tegen tienkoppig Standard

Geen nieuwe titel voor Club Brugge. Racing Genk kon niet winnen op het veld van Anderlecht (1-1), maar blauw-zwart ging zelf onderuit op het veld van Standard. De Rouches speelden lang met tien man maar sleepten na een bitsige strijd een 2-0-zege uit de brand. Een gouden zaak voor de Luikenaars aangezien Antwerp verloor van AA Gent (1-2).

Bij Club Brugge kreeg Sofyan Amrabat de voorkeur op Siebe Schrijvers, maar desalniettemin maakten de Rouches er een bitsige strijd van op Sclessin. Miangue kwam al vroeg te laat in een luchtduel en stormde hard in op Mata, die verzorging nodig had. Blauw-zwart zocht de aanval, maar Standard legde er zijn kop voor.

Dat nam Fai iets te serieus. De verdediger torpedeerde het been van Vormer, kreeg aanvankelijk geel, maar moest na ingrijpen van de VAR terecht gaan douchen. Weliswaar tot ongeloof van enkele van zijn ploegmaats. Terwijl Genk virtueel kampioen was, bleef het duels en fouten regenen in Luik. Op slag van rust dan toch een kans. Dennis dribbelde zich vrij op de rechterkant, maar hij vond niemand aan de tweede paal. Zijn lage voorzet ging aan alles en iedereen voorbij.

Foto: Photo News

Marin doet het

Na rust kwam Openda in de plaats van de teleurstellende Amrabat en Rits toonde zich met een poging richting de kooi van Ochoa. Intussen werd het er niet minder stevig op. Bij een duel tussen Oulare en Mechele was Lestienne het kind van de rekening. De ex-Bruggeling had verzorging nodig maar kon weer verder. Een minuut later moest Openda de 0-1 scoren, maar hij trapte iets te veel in het midden van het doel zodat Ochoa nog net redding kon brengen.

Na een klein uur trapte Goreux een bal weg aan de tweede paal en ging Dennis vol door. De rechtsachter knalde vol tegen de paal. Daaropvolgend wilde Vanaken een hoekschop trappen, maar kreeg hij eerst een bierdouche te verwerken. De Luikse supporters gingen over de rooie en vielen de Gouden Schoen fysiek aan. Gelukkig zonder succes.

Op het uur scoorde Club dan toch. Na een voorzet van Vormer knikte invaller Openda de bal over de lijn. De Brugse spits kreeg echter een fout tegen na een licht duwtje. Coach Ivan Leko sprong bijna uit zijn vel. Niet veel later kreeg Standard plots een penalty na hands van Dennis. Marin faalde niet: 1-0. Club ging op zoek naar de gelijkmaker, maar liep vlak voor tijd op een tweede tegengoal. De vertrekkende Marin knalde op heerlijke wijze de 2-0 op het bord. Weg titeldroom voor Brugge.