Antwerp heeft lot voor plek drie niet meer in eigen handen na verlies tegen AA Gent

De kampioen is bekend, maar wie derde wordt nog niet. Antwerp ging ten onder tegen AA Gent (1-2), terwijl Standard wél won van Club Brugge. Met nog één speeldag te gaan wippen de Rouches over The Great Old, dat zijn lot niet meer in eigen handen heeft.

“Wij gaan Europa in!” De gezangen in Tribune 2 kort na de 1-0 vatte de sfeer in Deurne-Noord goed samen. Antwerp wilde in zijn laatste thuismatch van het seizoen absoluut bewijzen dat het die derde plaats verdient. We kregen een open eerste helft te zien, met doelgevaar en prangende VAR-momenten langs weerszijden. Baby zorgde in minuut 6 voor het eerste gevaar met een schot voorlangs.

Switch van Lamkel Zé

Op het kwartier achtte Lamkel Zé een eerste keer zijn moment gekomen. De Kameroener was naar goede gewoonte in deze Play-offs van kant geswitcht met Baby, en werd diep gestuurd door Refaelov. De winger trapte zwak op Kaminski. Afleggen op de vrijstaande Mbokani was een beter idee geweest. Het spel ging aardig op en neer. De bezoekers dreigden met afstandsschoten van Odjidja en Bronn. Aan de overkant gingen Govea en ook de mee opgerukte Van Damme hun kans. En Lamkel Zé? Die had zijn lesje van vorige zondag geleerd. Toen Souquet hem neerhaalde, kregen wij al een déjà-vugevoel. De smaakmaker sprong recht en speelde doodgemoedereerd verder.

Ook de Buffalo’s dwongen een reuzenkans af. Sorloth leek Bolat te vloeren, maar de teruglopende Van Damme voorkwam, weliswaar met de hand, Antwerps onheil. De VAR oordeelde dat de cultheld van rood-wit geen armbeweging maakte. Het leer ging bijgevolg niet op de stip.

Nog meer VARiaties

De videoreferees kenden een drukke avond op De Bosuil, want toen Bronn zijn eigen doelman vloerde, ontstond er discussie. Liep Mbokani, die de Gent-verdediger voldoende hinderde, buitenspel of niet? Beide sleutelfiguren stonden op dezelfde lijn, en dus ging de 1-0 gewoon door. Het venijn van de eerste periode zat in de staart. Op een corner van Verstraete ging David tot twee keer toe zijn kans. Bolat redde eerst nog miraculeus, maar op de herneming was hij geklopt: rusten met 1 tegen 1.

Bölöni greep halfweg noodgedwongen in. De geblesseerde Arslanagic bleef binnen. Juklerod nam zijn positie in. “Mbokani is een voorlinie op zich”, zei Antwerplegende Rudi Smidts gisteren nog in onze krant. De Congolees excelleerde opnieuw. Nadat hij twee man de Bremweide instuurde, vuurde hij een raket af. Het moet gezegd: ook die landde finaal in het gemeentepark.

De offensieve aanpak van RAFC zorgde voor ruimte achterin. Gent counterde snedig, Bolat pareerde schoten van Odjidja en de ingevallen Yaremchuk. Ondertussen was Standard op voorsprong geklommen tegen Club Brugge. Het sein voor de roodhemden om een versnelling hoger te schakelen. Haroun kon na een lang uitgesponnen aanval onvoldoende kracht zetten achter zijn schot.

Mokerslag op het einde

Met Simao en Bolingi voor het bleke duo Refaelov-Baby kreeg de thuisploeg er weer wat meer schwung in. Bronn ging aan de noodrem hangen bij Lamkel Zé en Mbokani. Twee keer geel is rood. Invaller Bezus betaalde het gelag en moest er na 10 minuten alweer af.

Foto: BELGA

In het slot liepen de gemoederen nog hoog op. Van Damme slikte nog geel en is op het veld van Club Brugge geschorst. Opare ging in de fout, waardoor Sorloth profiteerde. De Noor vloerde Bolat in de korte hoek, en zadelde Antwerp op met een kater. De manschappen moeten zondag in Brugge beter doen dan Standard op het veld van kampioen Genk. Zo niet speelt het op 26 mei de PO-finale tegen Charleroi of Kortrijk.