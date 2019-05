STVV uitgeschakeld voor Europees voetbal na gelijkspel in Oostende

Sint-Truiden mag de droom op Europees voetbal definitief opbergen. Het speelde gelijk in Oostende terwijl concurrent Charleroi ging winnen in Westerlo. Na een sterk seizoen strandt het Truiens schip zo aan de kust en blijven de Kanaries jammerlijk met lege handen achter.

Een waterkansje op groepswinst. Met die inzet trokken de Kanaries gisteren naar de Versluys Arena. Een busrit die grofweg een uur of drie in beslag nam en waaraan ook een 70-tal Truiense supporters zich waagden. Op een woensdagavond, voor een eindeseizoenswedstrijd, je moet het maar doen.

Niet dat Marc Brys de wedstrijd tegen de Kustboys op die manier aanvatte. Hij slachtofferde met Pirard, Asamoah, De Bruyn en Ceballos liefst vier spelers na wat hij zelf “een gemiste kans” noemde tegen Eupen en bracht Steppe, Boli, Endo en Sekine aan de aftrap. Met een tweemansvoorhoede dus die bestond uit Boli en Sylla.

Even recapituleren. STVV begon met een achterstand van drie punten op leider Charleroi. Moesten de Kanaries nog op gelijke hoogte komen met de Zebra’s, dan zou naar het aantal winstmatchen gekeken worden. Daarvan had Charleroi er twee meer dan STVV. Bij winst van Charleroi in Westerlo was de strijd dus gestreden.

Voor de Kanaries gold echter maar één devies: hun resterende twee wedstrijden winnen. Toch duurde het tot halfweg de eerste helft voor het doel van ex-Kanarie Dutoit voor het eerst onder vuur werd genomen maar het schot van Endo werd van de lijn gekeerd.

Dure misser Sylla

Niet veel later kreeg Sylla dé kans om STVV op voorsprong te trappen. Een overtreding op Kamada aan de zijlijn leidde na tussenkomst van de VAR tot een lichte, maar terechte penalty. Sylla en dus niet vaste strafschopnemer Botaka zette zich achter het leer om vervolgens weinig overtuigend te besluiten. Dutoit ronselde het leer uit zijn doel en gaf zijn ploeg een flinke vertrouwensboost.

Oostende kreeg immers tot dan toe maar weinig klaargespeeld maar bij de eerste beste aanval was het wel meteen raak. Na een knappe combinatie liep Guri slim weg uit de rug van Mmaee en nam hij Steppe koeltjes te grazen: 0-1. Tot overmaat van ramp trapte Morioka ongeveer gelijktijdig Charleroi op voorsprong in ‘t Kuipke. Genekt door een Japanner, o ironie.

Brys besefte aan de rust dat er iets moest gebeuren en greep aan de rust terug naar zijn vertrouwde veldbezetting. De bleke Boli eraf dus, en Ceballos erin als nummer tien. Het leverde opnieuw veel balbezit op, maar te weinig doelgevaar om aanspraak te maken op de overwinning. De Sart kon eens dreigen met een schot en Endo kopte op Dutoit.

Veel wil, geen gevaar

Was het de snelle opeenvolging van wedstrijden? Of de mentale tik na de penaltymisser en het daaropvolgende tegendoelpunt? Feit is dat STVV tegen een nochtans niet imponerend Oostende niet verder kwam dan veel lateraal gebrei om vervolgens te botsen op een geel-rood-groene muur. Daar kon ook de inbreng van Asamoah en Acolatse niets aan veranderen.

Aan goede wil ontbrak het de troepen van Brys nochtans niet. Het leverde in een slotoffensiefje een uitgelezen kans op voor Sylla om zijn penaltymisser recht te zetten. Een voorzet van Botaka belandde op de rand van de kleine backlijn op het hoofd van de Senegalees, maar opnieuw stond Dutoit paraat. De Sart schonk Sint-Truiden in het ultieme slot nog een sprankeltje hoop met de late aansluitingstreffer, maar dat zou het laatste wapenfeit betekenen. En zo moet STVV zondag op Stayen nog aan de bak voor de wedstrijd teveel tegen Westerlo.