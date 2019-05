Beerschot Wilrijk alleen laatste in Play-off 2 na nederlaag bij Eupen

Beerschot Wilrijk is er niet in geslaagd om een eerste uitzege in deze Play-off 2 te boeken. Op verplaatsing bij Eupen voetbalde de ploeg van Stijn Vreven niet onaardig, maar Eupen had aan één goede stilstaande fase genoeg om de drie punten thuis te houden. Beerschot Wilrijk staat nu alleen laatste in Groep A van Play-off 2.

Eupen en Beerschot Wilrijk mochten in een onderling duel uitmaken wie de slotspeeldag van Groep A in Play-off 2 als rode lantaarn zou ingaan. Beide teams verzamelden acht punten uit evenveel wedstrijden en deelden samen met Oostende de laatste plaats. Beerschot Wilrijk trad aan de Kehrweg andermaal met een onuitgegeven elftal aan. De 19-jarige Quinten Simons kreeg net als in de thuiswedstrijd tegen Eupen een basisplaats, de beloftevolle linksback depanneerde door schorsingen en blessures als rechtsachter. Diego Montiel stond nog maar voor de tweede keer dit seizoen in de basis en ook Irakli Bugridze en Gregory Grisez verschenen aan de aftrap. Bij Eupen zat de afscheidnemende Hendrik Van Crombrugge op de bank, de Senegalees Babacar Niasse was zijn vervanger onder de lat.

Sterke eerste helft

Eupen begon furieus aan de partij. Alessio Castro Montes, door de supporters verkozen tot Speler van het Jaar, knalde hard in het zijnet en ook Fall en Ocansey toonden dat ze er zin in hadden. Maar na het openingskwartier nam Beerschot Wilrijk het commando resoluut over. Bugridze en Dom probeerden het van ver, maar hun vizier stond niet op scherp. Fessou Placca werd niet veel later gestuit door een sterke Niasse. Ook Montiel, Simons en Tissoudali namen de Senegalees nog onder vuur, maar hun pogingen verdwenen over of naast. De thuisploeg was voor de pauze nog één keer echt gevaarlijk. Vanhamel moest een vrijschop van Danijel Milicevic in hoekschop zweven. Na een uiterst aangename eerste helft stond het halfweg nog steeds 0-0 en daar mochten vooral de Panda’s tevreden mee zijn.

Debuut Dudouit

Na de koffiepauze was het zachte lentezonnetje nog maar net achter de horizon verdwenen of de bezoekers lieten zich al koud pakken. Aanvoerder Jordan Loties knikte een hoekschop van Danijel Milicevic voorbij een grabbelende Mike Vanhamel: 1-0. Beerschot Wilrijk kwam net als in de eerste helft pas na een kwartier weer in de match. Montiel stuurde Placca in het straatje, de Togolees knalde op Niasse en de thuisdoelman hield ook op de rebound van Montiel zijn netten schoon. Toyokawa kreeg nog een uitgelezen kans op de 2-0, maar de kleine Japanner vond een sterke Vanhamel op zijn weg. In het slotkwartier nam Vanzeir thuisdoelman Niasse nog eens onder vuur, maar de boomlange Senegalees kende een begenadigde dag en liet zich niet verrassen. Er viel toch nog wat positief nieuws te rapen bij de Kielse Ratten: Emeric Dudouit mocht na een jaar vol blessureleed in het slotkwartier de moesgestreden Quinten Simons aflossen op de rechtsachter. Het waren de eerste minuten van het seizoen voor de onfortuinlijke Fransman. Doelpunten kregen we niet meer te zien aan de Kehrweg. Beerschot Wilrijk mag zaterdag voor eigen volk tegen Oostende proberen om het seizoen in schoonheid af te sluiten.