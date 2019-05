Meer spektakel rond dan op het veld: Standard pakt derde plaats na 0-0 bij kampioen Genk

Kersvers landskampioen RC Genk slaagde er niet in Standard te kloppen, maar geen enkele fan van blauw-wit die met het doelpuntenloze gelijkspel zwaar in zijn maag zat. De Limburgse fans maakten er op de tribunes van de eerste tot de laatste minuut een feest van. Het spektakel was groter rond dan op het veld. Voor de bezoekers heeft het gelijkspel in de Luminus Arena geen gevolgen, want Antwerp ging op het veld van Club Brugge in extremis de boot in.

Op 17 mei 2011 behaalde RC Genk tegen Standard zijn derde landstitel. Acht jaar en twee dagen later was de confrontatie met de Rouches voor de Limburgers een galawedstrijd zonder sportief belang. De kroon werd immers drie dagen eerder op het werk gezet. Voor de aftrap hing er een geweldige sfeer in de bijna volgelopen Luminus Arena. Iedere supporter kreeg een witte of blauwe vlag in de handen geduwd, waardoor de clubkleuren nooit eerder zo prominent aanwezig waren in de thuishaven van het stamnummer 322. Malinovskyi, Samatta en Dewaest werden door de supporters respectievelijk uitgeroepen tot gouden, zilveren en bronzen schoen. Opmerkelijk dat Trossard niet in de top drie voorkwam. Philippe Clement kreeg bloemen van het Genkse bestuur én van Michel Preud’homme.

Gewijzigde ploeg

Voor deze exhibitiematch schreef de architect van de nieuwe landskampioen een grondig gewijzigde ploeg op het wedstrijdblad. Alleen Dewaest, Heynen, Trossard en Samatta behielden hun plaats. Daardoor mochten Jackers, De Norre, Seigers, Aidoo, Paintsil, Wouters en Gano mee naar de aftrap. Twee wijzigingen slechts bij Standard: Miangue en Goreux werden naar de bank gedrumd door Pocognoli en Mpoku. Voor de bezoekers stond er wél nog iets op het spel. Zij moesten vol aan de bak om zich op de derde plaats niet te laten bijbenen door Antwerp.

In de aanvangsfase viel daar niet zo geweldig veel van te merken. De thuisploeg eiste ondanks de talrijke wissels het balbezit op en voetbalde met een onvermoede gretigheid. Opmerkelijk: door de afwezigheid van Berge en Malinovskyi werd Heynen de man die de lijnen moest uitzetten, een rol die hij met verve op zich nam. Het valt niet zomaar uit te sluiten dat de 22-jarige middenvelder op termijn de patron wordt van Racing. Hij was doorgaans de eerste schakel in de Genkse aanvalsmanoeuvres en verdedigde tot diep op de eigen helft terug.

Reuzekans

Bij Standard liep er niemand van zijn kaliber rond. De Luikenaars gaven niet bepaald een gedreven indruk en kwamen amper aan voetballen toe. Voor de pauze slaagden ze er nauwelijks in gevaar te creëren. Jackers werd slechts één keer aan het werk gezet. Op slag van rust gleed Aidoo uit, waardoor Lestienne een reuzenkans kreeg. De jonge doelman redde gevat. Voordien kwam Genk enkele keren in de buurt van de openingstreffer. Trossard besloot te zwak na een actie van Seigers, Dewaest knalde van ver op Ochoa, Gano miste met het hoofd en Samatta werd afgestopt door Laifis. Het was allemaal wat te weinig om gewag te kunnen maken van een opwindende partij, maar de Limburgse supporters lieten het niet aan hun hart komen en hielden geen moment op met zingen.

Geen verandering van het spelbeeld na de herneming. Standard bleef te ver naar achter leunen en wist het gebrek aan automatismen bij Genk niet uit te buiten. De voor Cimirot ingevallen Halilovic kreeg een fraaie kans om de bal voorbij Jackers te krullen, maar legde te weinig effect in zijn schot. Enkele minuten later geraakte Gano niet voorbij Ochoa. Een weinig overtuigend Standard liet zich wegdrukken door de gastheren, die veel meer voor de overwinning gingen dan hun tegenstander. Tot groot jolijt van het publiek, dat er op de tribunes een geweldige avond van maakte. Daar kon de stortregen niets aan veranderen.

