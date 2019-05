Leko en Wesley nemen afscheid in stijl van Club Brugge, Antwerp is de pineut

Antwerp zal via een herkansing tegen Kortrijk of Charleroi Europa moeten veroveren. Antwerp slaagde er niet in om in een kolkend Jan Breydel, dat in de ban was van het afscheid van Wesley en vooral Ivan Leko , de derde plaats veilig te stellen. Vossen en Openda bezorgden in een zinderend slot Club en Leko nog de zege en Antwerp een koude douche. Club won 3-2.

Exact twee jaar na oppergoeroe Michel Preud’homme zwaaide ‘Bruges Army’ ook Ivan Leko uit. De Kroaat keerde in juni 2017 als een B-icoon terug naar Jan Breydel maar stapt na twee jaar door de grootste poort weer naar buiten en mag voortaan in het hoogste klasje met Brugse groten zoals Lambert, Happel, Ceulemans en Preud’homme gaan zitten. De stijl van Leko sloeg aan bij de achterban van Club die sinds jaar en dag zweert bij “no sweat, no glory”.

De tifo’s zegden alles en het spandoekje “Ivan Leko our God” bleef 2 uur lang hangen. Het blijft vreemd dat deze cultheld toch naar de uitgang wordt geduwd maar de komende dagen volgt daarover allicht meer duidelijkheid.

Hans Vanaken had zijn trofee van profvoetballer van het jaar en beste assistgever amper drie minuten in ontvangst genomen, of hij toonde meteen waarom bijna elke individuele prijs naar hem gaat. In een open wedstrijd zette Club een droomactie op en Vanaken vond blindelings Openda die voor 1-0 zorgde.

De Brugse fans konden nog eens foeteren op de VAR die wel heel lang moest beraadslagen of het een terechte goal was, maar de voorsprong stond en bleef op het bord.Antwerp zonder Vandamme (geschorst) en Arslanagic (out) hield Refaelov op de bank en reageerde lang Mbokani die Horvath en de lat op zijn weg vond.

Wie herinnert zich nog dat Sinan Bolat ooit vol grote verwachtingen naar Club kwam en het keepersprobleem wel eens zou oplossen? Het draaide op een sisser uit en de Turk belandde zelfs in de B-kern. Onbegrijpelijk voor wie hem nu al twee jaar lang bij Great Old aan het werk ziet. Bolat hield Openda van de 2-0 door bij een één op één met de pijlsnelle spits perfect te timen. Duizend keer beter gedaan dan Ethan Horvath, die ook na een vrij regelmatig seizoen er altijd in slaagt om weer twijfels naar boven te doen komen. De Amerikaan verslikte zich pijnlijk in een terugspeelbal van Denswil en riskeerde de vakantie in te gaan met een verrekking toen hij de bal nog uit doel gleed.

Hoewel voor de Great Old nog de derde plaats op het spel stond, leek het allemaal heel erg op een vriendschappelijk partijtje. Het was allemaal behoorlijk slordig en de kansen werden keer op keer om zeep geholpen.

Vossen en Openda tellen Antwerp uit.

Bolöni gunde Lior Refaelov met 45 minuten vertraging dan toch het nieuwe weerzien met de Club-fans. Bij vice-kampioen Club Brugge zaten ze na de rust al in zomermodus. De hele defensie met gelegenheidsman Rits op kop was niet bij de les en werd koud in de rug gepakt. Baby kopte de assist van Lamkel Ze voorbij de kansloze Horvath. Antwerp schakelde in overdrive en zag de kans op een ultieme podiumplaats. Baby werd nu aangever en Mbokani verzilverde de voorzet. Een doodnormale goal die toch weer werd afgekeurd om vervolgens ruim drie minuten later toch gevalideerd te worden. Club Brugge en de VAR, het zal allicht nooit iets worden.

Het vriendschappelijk karakter van de eerste helft was ondertussen ver te zoeken. Antwerp rook een prijs, Club wilde Wesley, Leko en co een waardig afscheid gunnen. Wesley had ondertussen zijn applauswissel gekregen. Vroeger dan gepland want nog voor het uur omdat hij nog maar eens geel had gepakt en men allicht vreesde voor een tweede gele kaart. Uitgerekend Jelle Vossen zorgde ervoor dat Leko net als vorig jaar tegen Gent niet als verliezer uit de slotmatch kwam. Bolat bleef halve mirakels verrichten en imponeren met knap voetenwerk. Tegen de strafschop van Vossen kon hij echter niks doen. Opare beroerde de voorzet van Diatta met de arm en Laforge aarzelde niet vanop de stip.

Alles weer te herdoen voor Antwerp dat wel bleef aanvallen maar de ingevallen Bolingi miste net dat beetje scherpte. Jammer want Club Brugge was nog niet klaar. Loïs Openda lijkt nu helemaal verlost van zijn complex uit de Champions League tegen Dortmund en Monaco en werkte de voorzet van kapitein Vormer perfect binnen. Weg derde plaats voor Antwerp dat nu nog voorbij Kortrijk en Charleroi moet om na een knap seizoen Europa in te trekken. Ivan Leko kon zijn tranen de vrije loop laten.

