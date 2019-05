David trapt Europese hoop van Anderlecht aan diggelen

Terechte thuisoverwinning (2-1) voor de Buffalo’s die al snel op voorsprong kwamen dankzij de bedrijvige Kvilitaia. Anderlecht presteerde ondermaats en haalde slechts moeizaam de rust met een 1-0 achterstand. Na de pauze gloorde er even terug hoop voor de bezoekers toen Bolasie de gelijkmaker aantekende maar toen David enkele tellen de 2-1 scoorde, was het onmogelijk gewaande verdict een feit: RSC Anderlecht komt volgend seizoen Europees niet in actie.

In de marge van de “Vincent Kompany mania” speelde Anderlecht haar laatste troefkaart uit in de strijd om de vijfde plaats. Afscheidnemend coach Belhocine posteerde uiteindelijk Yannick Bolasie als vervanger van de geschorste Ivan Santini. Amuzu verscheen ook in de basis. Bij AA Gent had Thorup geen verrassingen in petto: de Deen koos voor de elf verwachte namen waarbij Rosted de plaats in nam van Bronn die eveneens geschorst moest toekijken na zijn dubbele gele kaart op de Bosuil.

Het Brusselse bezoekersvak had nog maar net haar eerste medley van hun uitgebreid “Kompany-repertoire” aangevat of de Buffalo’s kwamen al op voorsprong. De openingsminuut was amper afgewerkt of de defensie van paars-wit werd al volkomen uit verband gespeeld: Kvilitaia zette zelf een scherpe aanval op, David bediende knap Rosted maar die stuitte op de goed uitgekomen Didillon maar in de herneming en werkte de Georgische aanvaller rustig af.

En het werd nog erger voor de bezoekers want nog voor het einde van het openingskwartier moest Trebel geblesseerd naar de kant. In zijn plaats kwam Gerkens tussen de lijnen. Die personele wissel had zeker geen positieve invloed op de prestatie van de bezoekers, terwijl de Buffalo’s rustig de partij bleven controleren en geduldig zochten naar de openingen in de bezoekende afweer.

Naast Kvilitaia eiste ook Sorloth eiste een hoofdrol op maar de Noor faalde in de afwerking nadat hij een heerlijke actie opzette in de vijandige zestien. Maar even later sloeg het noodlot toe voor Sorloth: na een tackle van Bornauw kon de huurling van Crystal Palace niet meer verder en moest hij vervangen worden door Yaremchuk. Desondanks bleef AA Gent de partij controleren terwijl het bij Anderlecht wachten was op beterschap. Het was een wonder dat de schade beperkt bleef tot slechts één tegendoelpunt, Kvilitaia leek invaller Yaremchuk op weg te zetten naar de 2-0 maar de Oekraïner gaf niet thuis.

Na de pauze leek paars-wit toe aan een kleine heropleving maar paars-wit mocht van geluk spreken dat het niet meteen een tweede tegendoelputn slikte. Sluipschutter David waagde zijn kans van op ruim 20 meter. Een verdienstelijke poging zonder meer tot Didillon plots zeep aan de handen leek te hebben maar de Fransman kwam met de schrik vrij.

Halfweg de tweede helft greep Belhocine noodgdewongen in toen hij Bornauw - die nadrukkelijk flirtte met een tweede gele kaart - naar de kant haalde. Youngster Doku kreeg dan weer zijn kans om zich te manifesteren. Ondertussen keek de Brusselse clubleiding steeds nadrukkelijker naar de stadionklok maar de hoop in de goede afloop groeide wel toen Bolasie op een strakke voorzet van Saelemaekers de gelijkmaker tegen de netten trapte.

Die hoop werd evenwel al heel snel terug de kop ingedrukt: Yaremchuk waagde zich aan een zoveelste lange rush waarbij hij Amuzu tot het uiterste dreef. De jonge linkerflank van Anderlecht verwerkte de bal in de voeten van scherpschutter David die met zijn twaalfde competitietreffer het lot van de Brusselaars beslechte. Het orgelpunt van een dramatisch verlopen seizoen voor paars-wit dat hierdoor ook voor het eerst sinds het seizoen 1963-1964 geen Europees ticket weet te bemachtigen.

