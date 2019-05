STVV kan na vijf wedstrijden eindelijk nog eens winnen

Na vijf wedstrijden zonder zege heeft STVV het seizoen toch nog afgesloten met een overwinning. Een eigen doelpunt van De Sart zette de Kanaries voor rust nog op achtervolgen, maar na de pauze zette een dominant Sint-Truiden toch nog orde op zaken.

Wie zaterdagavond op Stayen het scheidsrechtersblad onder ogen kreeg, wist het wel: hier staat niets meer op het spel. STVV-coach Marc Brys miste Garcia en Texeira, maar bracht verder toch zijn sterkst mogelijke elftal tussen de lijnen. Aan de andere kant was het nieuwe kopjes tellen. In vergelijking met de wedstrijden tegen Oostende en Charleroi dropte Bob Peeters maar liefst acht nieuwe namen tussen de lijnen.

De Kempense personeelswissels waren deels noodgedwongen - Peeters miste zeven pionnen, maar met Van Langendonck, Biset, Van Eenoo, Brüls en Gboho zat er veel schoon volk op de Kempense bank. Zo stond Van Hout voor het eerst sinds eind december nog eens tussen de palen en kregen Van Genechten en Ofori hun eerste basisplaats van het seizoen. Voor Ofori, een 19-jarige centrale verdediger, waren het zelfs zijn eerste speelminuten in het eerst elftal.

De vele wijzingen in het elftal van Peeters vertaalden zich voor rust in een dominant STVV. De Kanaries kampeerden bijna voortdurend op de helft van de bezoekers, maar zowel Ceballos - tot drie keer toe - en Sankhon - na een mooi een-tweetje - botsten op Van Hout.

De prikjes van Westerlo waren veel schaarser en minder dreigend. Een gekraakt schot van Petrov en een flauwe kopbal van Janssens waren het enige wat de bezoekers lange tijd te bieden hadden. Toch doken de Kemphanen met een voorsprong de kleedkamers in. Na een vlotte aanval dropte Buyl een voorzet in de zestien. De mee opgerukte Corstjens wachtte het leer op, maar moest zelfs niet in actie komen. Een ongelukkige De Sart duwde knullig de 0-1 voorbij zijn eigen doelman.

Ook na de pauze bleef STVV de partij domineren. Om op gelijke hoogte te komen had de thuisploeg wel een gelukje nodig. Een afgeweken schot van De Sart liet een grijpende Van Hout kansloos. De Kanaries schakelden een versnelling hoger. Na vijf wedstrijden zonder zege wilde STVV het seizoen toch nog met een positieve noot afsluiten.

En die kans kwam er na een VAR-moment. Scheidsrechter Wim Smet legde de bal op de stip voor een haakfout van Janssens op Boli, maar met een nonchalante panenka leek Botaka de Truiense winstkansen te vergallen. Iedereen leek zich neer te leggen bij een puntendeling, maar finaal bleven de drie punten toch op Stayen. Met een lage knal in de hoek gaf Wolke Janssens Van Hout het nakijken. Pijnlijk voor Westerlo, een verdiende zege voor STVV.