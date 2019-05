Charleroi tankt vertrouwen voor finale Play-off 2

Charleroi is klaar voor de finale van Play-off 2 woensdag tegen Kortrijk. Het won – met een veredeld B-elftal – van Eupen met 2-0.

Een Play-off 2-wedstrijd die nergens meer om gaat, en dan durft een coach al eens spelers te sparen: Felice Mazzu liet Ilaimaharitra (op 1 kaart van schorsing), Zajkov, Martos, Dessoleil, Nurio, Morioka en Osimhen (allen bank) rusten met het oog op de finale van Play-off 2 in Kortrijk woensdag. Zo mocht de jonge Thomas Wildemeersch (19) zijn debuut in de basis maken.

Het was de laatste thuiswedstrijd voor Charleroi in Play-off 2, maar voor de fans van Eupen leek het seizoen er al op te zitten: drie fans en evenveel stewards, meer telden we er niet. Ongelijk konden we niet geven. Het duurde maar liefst twintig minuten alvorens er een doelman in actie moest komen: Riou plukte de vrije trap van Mulumba simpel.

Het was het sein aan de heren voetballers dat ze best wel mochten proberen aan te vallen: Henen besloot alleen voor doel veel te wild over en Delfi knalde de bal op de vuisten van Eupen-doelman Niasse. Langs de overzijde moest Riou opnieuw plat op een vrije trap van Mulumba en werden zijn vuisten getest door Toyokawa. Het gevaarlijkste wapenfeit uit de eerste helft was nog een vrije trap van Hendrickx, die door Mulumba tegen de eigen deklat werd gedevieerd.

Met z’n allen naar Kortrijk

Gelukkig zagen de Charleroi-fans het nog zitten bij het begin van de tweede helft. “Tous à Courtrai”, of met z’n allen naar Kortrijk woensdag, voor misschien wel de belangrijkste match van Charleroi dit seizoen.

De fans kregen ook al snel waar voor hun steun. De jonge Iraniër Delfi zette voor en Niane trapte de bal via het been van Bushiri in doel. Even later draaiden ze de rollen om: Niane zette voor en Delfi trapte de 2-0 simpel binnen.

Ondertussen was Javier Martos – gehuldigd voor zijn 300ste match voor Charleroi in wat eigenlijk zijn 303de was – ingevallen bij de Carolo’s in plaats van Marinos. Zo kon Mazzu nog een speler sparen voor woensdag, én konden de oude knoken van de Spanjaard nog wat warm lopen. Veel gebeurde er niet meer: Charleroi zag enkel nog Delfi worden afgevoerd met een draagberrie na een stevig duel met Siebe Blondelle. De 6151 thuisfans - de drie van Eupen stonden al aan de toog - werden zowaar overmoedig op het eind. “Tous en Europe”, klonk het nu. Maar bij Kortrijk mogen ze het weten: Charleroi is klaar voor de finale.