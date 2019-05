Nieuwe naam en nieuw logo, maar laatste match van Beerschot Wilrijk loopt op een sisser af

KFCO Beerschot Wilrijk is er niet in geslaagd om het seizoen op een positieve noot te eindigen. De Kielse Ratten verloren voor eigen volk met 1-2 van KV Oostende en beëindigen het seizoen als hekkensluiter in Groep A van Play-off 2. Na de match was dat allemaal snel vergeten: de club heet voortaan opnieuw Beerschot en onthulde ook een nieuw logo. Van KFCO Wilrijk is nu geen sprake meer.

Voor de laatste partij van het seizoen werd de afscheidnemende Jan Van den Bergh in de bloemetjes gezet. De geblesseerde verdediger versierde een transfer naar AA Gent en werd door de supporters van Beerschot Wilrijk verkozen tot ‘Manneke van het Jaar’. Hij haalde het met een ruime voorsprong op Mike Vanhamel en Denis Prychynenko, die het MVP-podium vervolledigden. Sportief stond er niet veel meer op het spel in deze typische eindeseizoensmatch. Beerschot Wilrijk wou weliswaar nog proberen weggeraken van de laatste plaats in Groep A van Play-off 2. Het begon met een achterstand van één punt op Oostende aan de slotspeeldag.

Maar de partij begon dramatisch voor de thuisploeg. Al na 9 minuten kwam Oostende op voorsprong. Genk-huurling Bojan Nastic schilderde de bal voor doel, de kwieke Junior Sakala dook slim voor Pierre Bourdin en knikte de 0-1 voorbij een kansloze Mike Vanhamel. De weinige supporters op ’t Kiel kregen nadien een slordige eerste helft te zien. Beide teams gaven achterin veel ruimte weg, maar ze konden daar niet van profiteren. Oostende-goalie Fabrice Ondoa moest zich voor de pauze wel nog een aantal keer tonen. Vooral de dubbele save op de pogingen van Dante Vanzeir en Brian De Keersmaecker mocht gezien worden. De kustboys van Franky Van der Elst trokken met een 0-1 voorsprong de rust in.

Na de rust kreeg een lusteloos en ongeïnspireerd Beerschot Wilrijk de bal van Oostende, maar de thuisploeg dwong nauwelijks kansen af. Dante Vanzeir knalde nog eens in het zijnet en een schuchtere poging van Fessou Placca dwarrelde naast. Nog voor het uur gooide Stijn Vreven met Erwin Hoffer en Mo Messoudi twee publiekslievelingen in de strijd. Maar het mocht niet baten. Jordi Vanlerberghe stond na een zeldzame goede counter van Oostende moederziel alleen in de grote rechthoek en plaatste het leer rustig in de verre hoek. Twee minuten later werd de 0-3 van Sakala nog afgekeurd voor buitenspel. De match bloedde dood, maar tien minuten voor tijd zwierde Messoudi nog eens een bal voor doel. Bourdin kopte de aansluitingstreffer voorbij Ondoa en het publiek geloofde er weer in. Maar een gelijkmaker zat er niet meer in. Beerschot Wilrijk sluit het seizoen zo in mineur af. Het eindigt in Play-off 2 alleen laatste en zal de spelerskern stevig moeten doorlichten met het oog op volgend seizoen. Ook bij KV Oostende lijkt een kwaliteitsinjectie noodzakelijk.