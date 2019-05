Kortrijk pakt groepswinst met klinkende overwinning tegen Cercle

De Kerels kregen op de slotspeeldag in Play-off 2 Groep B rode lantaarn Cercle Brugge over de vloer in het Guldensporenstadion. Imoh Ezekiel opende in de 18de minuut de score voor Kortrijk. In de laatste twintig minuten diepte de thuisploeg de klinkende overwinning nog aan via doelpunten van Christophe Lepoint, Teddy Chevalier en Kristof D’Haene: 4-0. Kortrijk eindigt de groep met 24 punten, Cercle is troosteloos laatste met amper 7 punten uit tien wedstrijden.