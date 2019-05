Barragematch play-offs: Antwerp krijgt Charleroi op de knieën na zenuwslopende partij en mag Europa in

Hallo Europa, Antwerp komt eraan. De ploeg van Laszlo Bölöni zette de kroon op het werk na een geweldig seizoen. Refaelov en vooral Mbokani zetten tegen Charleroi de wel heel scheve situatie (een 0-2-achterstand) helemaal recht. Afhankelijk van het lot van KV Mechelen plaatst de Great Old zich voor de tweede of derde voorronde van de Europa League, eindstand 3-2.

Voor het eerst Europa in sinds 1997 (Antwerp) of 2015 (Charleroi). Dat was de inzet vanmiddag op de Bosuil, waar verrassend ‘maar’ 11.500 fans opdaagden, mede doordat het een zogezegde risicomatch was. De afwezigen hadden echter ongelijk, dat werd al duidelijk na… 9 seconden. Bruno trapte af, Morioka keilde de bal naar voren, waar Van Damme de bal ongelukkig in de loop van Osimhen kopte. De Nigeriaanse goaltjesdief was niet te stoppen en schoof zijn twintigste goal van het seizoen schuin voorbij Bolat. De snelste goal ooit in de Jupiler Pro League, hij nam het record af van landgenoot Ezekiel, die in 2013 na 10 seconden raak trof voor Standard in Genk. Ook toen kopte Van Damme door, maar dat was dan een assist.

Schwalbe maar goal

Antwerp moest al meteen achtervolgen en Bölöni keek zorgelijk, zeker toen Baby na een foutje van Ilaimaharitra een huizenhoge kans huizenhoog over knalde. En al helemaal toen Dessoleil er na 12 minuten 0-2 van maakte. Morioka had eigenlijk geel moeten krijgen voor een schwalbe, maar Laforge zag een overtreding en de verdediger trapte de vrijschop vervolgens knap binnen. We waren dus amper begonnen of de Great Old leek zijn beloning na een schitterend seizoen al kwijt te zijn.

Leek, want het bleef goals regenen, dit keer ook aan de overkant. Na een enorm geharrewar voor het doel van Riou, kreeg Arslanagic de bal dan toch tot bij Mbokani en die joeg de bal voorbij twee Charleroi-spelers op de lijn en tegen de netten. De thuisploeg terug in de match en na 20 minuten was alles zelfs te herdoen. Lamkel Zé dook plots op in de rug van Zajkov en werd in de zestien neergelegd door de Noord-Macedoniër, die meteen wist hoe laat het was. Hij was laatste man en dus stuurde Laforge hem met rood van het veld. Lamkel Zé wou de penalty alweer zelf omzetten, maar besloot toch snel en wijselijk om die taak aan Refaelov over te laten. Met succes want die trapte de 2-2 laag en hard binnen.

Topsave van Bolat

Het stadion kolkte intussen, dat kan je je gezien die rollercoaster wel voorstellen. Met elf tegen tien probeerde Antwerp door te gaan op zijn elan, maar aangezien Charleroi even op zijn organisatie focuste, was kansen creëren lastig. Verder dan een schotje van Refaelov en een kopbal van Seck kwam het voor rust niet meer. Ach, nog tijd zat.

Mazzu stuurde tijdens de pauze wat bij, en deed dat erna ook nog eens. Hij gaf een briefje mee met Ilaimaharitra, die het aan de halve ploeg liet lezen en dan in zijn kous stak. Het had er allicht niks mee te maken, maar meteen daarna kwam een voorzet vanaf links voor de voeten van Osimhen, die oog in oog met Bolat stond. Alleen dankzij een uitstekende redding van de Turkse Belg stond het geen 2-3.

Net geen hattrick

Terwijl Mazzu zich naar de haren greep, greep Bölöni een eerste keer in. Rodrigues kwam erin voor Baby en na een mooie dribbel schotelde die Refaelov al snel een reuzekans voor. Nu was het de lat die de 3-2 in de weg stond. Niet getreurd, voor de Antwerp-fans dan: die voorsprong kwam er alsnog. Lamkel Zé devieerde een hoge voorzet slim tot bij Mbokani en die werkte de bal heerlijk subtiel voorbij Riou. Al wat rood-wit zag, werd gek.

Mazzu moest nu iets doen en bracht Niane, Perbet ontbrak immers door een blessure. De ingekomen aanvaller dreigde meteen met een laag doch ongevaarlijk schot. Dan waren Lamkel Zé (met links op Riou) en Mbokani (weer op de lat) dichter bij de 4-2. Een hattrick van Dieu, dat was al helemaal een godsgeschenk geweest voor Antwerp. In de slotseconden miste hij nog een reuzekans, maar het maakte uiteindelijk niet uit. Zijn ploeg hield stand en vierde een feestje met de supporters.