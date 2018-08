Welkom in 1B: KV Mechelen moet meteen diep gaan tegen OHL, misnoegde fans roeren zich

KV Mechelen dreigde op OHL meteen zijn eerste competitienederlaag in 1B te lijden, maar Mathieu Cornet redde alsnog de meubelen. De 27-jarige spits, die op voorsprak van Van Wijk kwam, trapte in het slot de gelijkmaker binnen. Beter dan niks, na een bewogen match.

Door de werken aan de hoofdtribune opent promotiefavoriet KV Mechelen de competitie met twee verplaatsingen, naar de twee ex-clubs van Denis van Wijk. Volgende week trekt KV naar Roeselare, vandaag was er de trip naar OHL – allicht de grootste titelconcurrent. Maar het was er voor rust lange tijd niet aan te zien dat de twee meest ambitieuze clubs uit 1B tegen elkaar speelden. Het was wachten tot de 22ste minuut, vlak na de drankpauze, op een eerste echte kans. Kaya, na amper vijf dagen bij KV al de verrassende aanvoerder, zette Storm met een slim kopballetje op weg naar doel. De winger trapte overhoeks, maar Thamsatchanan – spreek het maar eens uit – redde in twee tijden.

Corryn geblesseerd

De bezoekers kwamen maar moeilijk aan voetballen toe, maar gaven ook amper iets weg. De enige Leuvenaar die af en toe voor opwinding zorgde was Aguemon, die een paar maanden geleden nog in beeld was bij KV. Hij sneed vanop rechts een paar keer goed naar binnen, maar zijn vizier stond nog niet op scherp. Tegenvaller wel voor Van Wijk: zijn experimentje met de linksvoetige Corryn als rechtsback kon vrij snel de vuilbak in. Hij moest worden gewisseld met allicht een verrekking, die hij opliep tijdens een sprint langs de flank.

In het slotkwartier van de eerste helft was er vooral veel tumult. Eerst toen Cornet bleef liggen na een zogezegde elleboog – ploegmaats noch trainer klaagden nochtans – en dan geel kreeg voor een wegwerpgebaar. Vervolgens toen Cornet écht werd neergehaald door Schuermans en KV een rode kaart claimde – de spits ging immers op doel af. Ref Verboomen hield het op geel. Nadat Cornet een goeie kans op de Leuvense keeper had getrapt, was er ook nog een penaltyclaim. Na een knappe diepe bal van Sylla ging Bagayoko neer in de zestien, het contact was net te licht.

Foto: BELGA

Alweer Duplus

Van Wijk was woest en een minuut later nog ontgoocheld ook. Een vrijschop van Aguemon aan de overkant belandde in de kluts voor de voeten van Duplus. Net als vorig seizoen, toen hij bij Antwerp speelde, trof de rechtsback raak tegen Malinwa, 1-0.

Geen vervangingen aan de rust en aanvankelijk ook amper gevaar. Tenzij dan voor Thamsatchanan. Hij moest enkele bekertjes bier ontwijken en ging dan liggen, omdat hij geraakt was. Allicht wat flauw, maar regels zijn regels, en na een waarschuwing via de speaker zag Verboomen zich genoodzaakt om de match stil te leggen. De bekertjes bleven immers komen. Kaya en Castro maanden de Mechelse fans aan tot kalmte, maar gingen vervolgens met de twintig overige spelers naar binnen. Bijna tien minuten later werd de match eindelijk hervat.

Uitgefloten Storm

Net na het uur dan toch die eerste vervanging. Storm, die telkens werd uitgefloten omdat hij OHL verliet, ruimde plaats voor De Camargo. KV speelde nu met twee stormrammen voorin, Kaya schoof naar de linkerflank. Het duurde even voor de wissel impact had, maar tien minuten later kreeg De Camargo een geweldige kans om te scoren. Hij stuurde zelf knap Schoofs diep en kreeg dan de bal terug, maar met zijn rollertje kon hij de doelman helemaal niet verontrusten. Van Wijk bracht met Engvall dan maar nóg een centrumspits.

In de absolute slotfase zat er niks anders op dan powerplay spelen, met ook Swinkels die af en toe bleef hangen. En het leverde ook resultaat op. De ingevallen Engvall bediende Cornet en de spits trapte hard en laag in doel. Zo toch nog een meer dan verdiend punt voor Malinwa, zeker op basis van de kansen. Maar het kwam wel met de schrik vrij.