Westerlo geraakt niet voorbij tien man van Beerschot

Beerschot Wilrijk en Westerlo hebben vrijdagavond in de openingswedstrijd van de tweede speeldag van de eerste klasse B 1-1 gelijkgespeeld. Ondanks de rode kaart van Beerschot-speler Loris Brogno wist Westerlo de drie punten niet mee naar de Kempen te nemen.

Beerschot Wilrijk begon al vroeg in de wedstrijd te drukken en haalde zo na een kwartier spelen al zijn gram. Jongeling Dante Vermeir profiteerde in de 17e minuut van gerommel in het Westelse strafschopgebied. Westerlo kwam echter tien minuten later met het antwoord. Op een stilstaande fase devieerde Jens Naessens (28.) met het hoofd de gelijkmaker in de verste hoek.

Tien minuten na de rust kreeg de van Sparta Rotterdam overgekomen Loris Brogno een rode kaart onder zijn neus geduwd. De bezoekers wisten daar niet van te profiteren, zodat beide ploegen zich met een punt moesten troosten.

In het klassement van de eerste periode staat Westerlo aan de leiding met 4 punten. Beerschot Wilrijk is na twee gelijke spelen met twee punten derde.