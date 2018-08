1B voorlopig nachtmerrie voor KV Mechelen: Malinwa verliest nu ook eerste thuismatch na dolle slotfase

KV Mechelen is dramatisch gestart aan zijn eerste seizoen in de Proximus League. De topfavoriet voor promotie begon met twee gelijke spelen op verplaatsing en verloor vrijdagavond nu ook zijn eerste thuismatch met 1-2 van het verrassende Lommel.

In de eerste thuismatch van KV Mechelen - met nieuwe hoofdtribune - vielen alle goals in de tweede helft. Brebels kreeg na 58 minuten het talrijk opgekomen thuispubliek Achter De Kazerne muisstil toen hij een goed uitgespeelde counter slim afrondde. Tot overmaat van ramp verloor KV Mechelen even later De Witte met een rode kaart. Met een minder kon Malinwa in de 87e minuut toch nog gelijkmaken langs Cornet. De match stevende af op een gelijkspel, maar dat was buiten de blessuretijd én Rocha gerekend. Na een vrijschop aan de zijlijn kwam de bal bij Rocha en die zorgde voor 1-2.

“We voetbalden veel te traag", was trainer Vanderbiest achteraf niet mals voor zijn jongens. "Pas toen we met tien vielen begonnen we echt te voetballen. Na Roeselare dachten we: het gaat beter. Maar nu, voor een bijna uitverkocht stadion, zo spelen en 1-2 verliezen… Dat kan niet. Dit was KV Mechelen onwaardig.”

Met 7 op 9 is Lommel voorlopig de verrassende leider in de Proximus League. KV Mechelen blijft verweesd achter met 2 op 9. De weg naar eerste klasse is nog lang voor Malinwa.

