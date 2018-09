Ook OHL kan leider Lommel geen nederlaag aansmeren

OH Leuven is op het veld van Lommel SK niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. De Leuvenaars kwamen op voorsprong via Samy Kehli, maar de Limburgse promovendus kwam dankzij een omgezette strafschop terug in de wedstrijd. Lommel blijft zo verrassend leider in 1B, OH Leuven kan dan weer een slechte zaak doen. Vorige week speelde Lommel 2-2 gelijk tegen Roeselare.

Promovendus Lommel SK stond na vier speeldagen verrassend op kop in 1B met 8 op 12. OH Leuven bracht die ongeslagen status in gevaar door na 23 minuten op voorsprong te komen via Samy Kehli. Lommel vocht echter terug en in de 67e minuut versierde Leonardo Rocha een strafschop. De Portugees zette de elfmeter zelf om en scoorde zo zijn vierde competitiedoelpunt in vijf wedstrijden. De ingevallen Cerigioni was nog dicht bij de 2-1, maar OHL-doelman Thamsatchanan weerhield de spits ervan om zijn ex-club te nekken.

Lommel SK blijft door deze puntendeling alleen leider met 9 punten, al kan Westerlo (7 punten) mits winst tegen Tubeke zaterdagavond de koppositie overnemen. Beerschot Wilrijk, dat zes punten heeft, gaat zondag op bezoek bij Roeselare. OH Leuven telt eveneens zes punten, één punt meer dan KV Mechelen. Daarna volgen Union, Roeselare en Tubeke met drie punten.