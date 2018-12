Union maakt pijnlijke uitschuiver bij Tubeke

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Union Sint-Gillis heeft zondag op de zeventiende speeldag in de Proximus League (1B) een verrassende nederlaag geleden op bezoek bij Tubeke. De Waals-Brabanders, die de duizendste match uit hun bestaan speelden, haalden het in eigen huis met 2-0 en geven de rode lantaarn door aan Roeselare.

Doelpunten van Thomas Henry (45.+1) en Ernest Agyiri (61.) volstonden voor Tubeke. In de slotminuten moesten de Brusselaars met tien verder na een rode kaart voor smaakmaker Selemaini, die met beide voeten vooruit tackelde. “Le Sang et Or” boekte zo zijn tweede overwinning van de tweede periode. Union speelde een puike eerste periode en deed tot op de slotspeeldag mee voor de titel, maar de Brusselaars kennen met 4 op 9 een aarzelende start in de tweede periode.

Beerschot Wilrijk (7 ptn) voert de stand in die tweede periode aan. Daarna volgen Tubeke (6), KV Mechelen (5), Westerlo en Union (4), OH Leuven en Lommel (3) en Roeselare (1).