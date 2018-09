Roeselare doet bovenaan mee in 1B na nipte zege tegen Tubeke

Roeselare - Roeselare heeft vrijdagavond op Schiervelde de achtste speeldag in de Proximus League (1B) geopend met een 2-1 overwinning tegen Tubeke. De West-Vlamingen rukken op naar de derde plaats op één punt van leider Westerlo.

De Waals-Brabanders kwamen halverwege de eerste helft met de schrik vrij, nadat Alassane Touré de openingstreffer van de lijn had gekeerd. Roeselare kreeg voor die gemiste kans meteen het deksel op de neus. Pedro Henrique Bueno (29.) omspeelde doelman Biebauw en zette de 0-1 op het scorebord. Na de pauze knokte de thuisploeg zich vrijwel meteen terug in de partij. Mohammed Aoulad (49.) kopte Roeselare na een vrije trap langszij. De West-Vlamingen namen de bovenhand, maar moesten een kwartier voor tijd met een man minder voort. Schmisser kreeg zijn tweede gele kaart. Nicolas Rajsel (87.) liet het niet aan zijn hart komen. Met een staalharde kopbal bezorgde hij Roeselare de drie punten.

In de stand bezetten de troepen van coach Jordi Condom voorlopig de derde plek met 12 punten. Dat is er eentje minder dan leider Westerlo. Tubeke is voorlaatste.

Zaterdag neemt leider Westerlo het in eigen huis op tegen Beerschot Wilrijk. De Ratten deden vertrouwen op door Cercle Brugge uit te schakelen in de Beker van België. Eerste achtervolger SK Lommel ontvangt KV Mechelen, dat Antwerp uit de Croky Cup wipte. Anderlecht-killer Union sluit de achtste speeldag af met een verplaatsing naar de verrassende rode lantaarn OH Leuven.