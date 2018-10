Union opnieuw leider in 1B na winst in topper tegen Westerlo (en dat zonder een goal van Niakaté)

Union Sint-Gillis blijft ook na de negende speeldag de leider van de Proximus League (1B). De Brusselaars zetten zondag de topper tegen KVC Westerlo naar hun hand. Percy Tau (54.) en Faiz Selemanie (70.) bezorgden Union de 2-0 overwinning in het Joseph Marienstadion.

Union verkeert na onder meer de Brusselse bekerzege tegen grote broer RSC Anderlecht in bloedvorm. Met KVC Westerlo kwam er wel een gevaarlijke klant naar het Dudenpark. Voor aanvang van de speeldag deelde Union de leidersplaats immers met de Kemphanen. De winnaar van de topper zou alleen leider worden.

De Brusselaars schoten sterk uit de startblokken en waren op het halfuur dichtbij de openingstreffer. Na een combinatie met topschutter Niakaté vond Tau echter de paal op zijn weg. Wat niet lukte in de eerste helft deed de Zuid-Afrikaanse aanvaller na de rust wel. Tau strafte Westels balverlies genadeloos af: 1-0. Na hands in het strafschopgebied kreeg Union een penalty, Selemanie deed de boeken vanaf de stip definitief toe.

Zo blijft het na negen speeldagen wel ongemeen spannend voor de strijd om de eerste periodetitel. Met nog vijf speeldagen te gaan leidt Union (16 ptn) voor KV Mechelen, Beerschot Wilrijk en SK Lommel (15 ptn). Westerlo (13 ptn) moet na drie nederlagen op rij de rol wat lossen, maar is net als Roeselare (12 ptn) nog niet helemaal uitgeteld. Tubeke en OH Leuven (6 ptn) richten hun pijlen op de tweede periode.

BREAKING #BREAKING Stop de persen. Youssoufou Niakité heeft NIET gescoord in de @proximus_league ! Dat was al van 31/8 geleden na het 1-0 verlies tegen BW. Vanmiddag 2-0 winst voor @UnionStGilloise vs @KVCWesterlo (Tau, Selemani)