KV Mechelen speelt extrasportieve zorgen van zich af met duidelijke zege tegen Beerschot Wilrijk

Genadeloos tegen het canvas gemept naast het veld, autoritair op de groen grasmat. Belangrijkste vaststelling na negentig minuten voetbal bleek dat de sportieve tak van KV Mechelen allerminst gebukt gaat onder het extrasportieve zwaard van Damocles. Een verdienstelijk Beerschot Wilrijk, dat het duel onder voorbehoud afwerkte, moest zijn meerdere erkennen in een ontketend Malinwa.

Een wedstrijd voetbal spelen onder voorbehoud, het heeft iets van een trouwpartijtje in Las Vegas…. Wat is de waarde achteraf? Al konden we Beerschot Wilrijk gezien de commotie van de afgelopen anderhalve week en de vele vraagtekens in het dossier best begrijpen. Bovendien waren de stakes high gisterenmiddag Achter de Kazerne. Inzet was niets minder dan de met Lommel gedeelde leidersplaats in 1B. De verliezer zou sowieso een mentaal tikje krijgen. Al leerde dit seizoen ons vooral om niet te snel conclusies te trekken.

“Onze ambitie blijft dezelfde als vorige week”. Dixit Wouter Vrancken afgelopen vrijdag. Kopzorgen leken de extrasportieve perikelen hem en zijn spelers nauwelijks te bezorgen. Of het moest de zware knieblessure van Alexander Corryn zijn. De linksachter scheurde zijn achterste kruisbanden en zou tot de winterstop out zijn, al is het nog wachten op officiële bevestiging van de club. Lucas Bijker kwam zo in het elftal. Bij Beerschot Wilrijk was er naast de geblesseerde Messoudi verrassend geen plaats voor Tissoudali. Hierdoor stonden Vanzeir en Bourdin aan de aftrap.

Met tifo’s als “The only loyalty between football is between supporter & club” en de reusachtige “Wij zijn Malinwa”gaven de ruim 14000 thuisfans nog maar eens te kennen dat de club ook in gitzwarte tijden op hen kon rekenen. Ook het bezoekersvak van Beerschot Wilrijk zat afgeladen vol. Met welgeteld 15241 toeschouwers lokte deze topper in 1B een dubbel zoveel toeschouwers dan de doorsnee Cercle-Brugge-KV Kortrijk in de Jupiler Pro League.

In de openingsfase leek de steun vooral de thuisploeg te inspireren. Storm zette voor, Engvall werd afgeblokt. Aan de overkant dwong Prychynenko Verrips tot een fotografenredding. De toon was gezet en Malinwa claimde het balbezit. Toen Togui Van Den Bergh ter plekke liet en Prychynenko naast het leer gleed, kon Storm met zijn tweede van het seizoen Achter de Kazerne in lichterlaaie zetten. Meteen het meest positieve moment voor KVM de afgelopen anderhalve week. Beerschot Wilrijk kroop geleidelijk aan recht en Vancamp dreigde met een halve omhaal. Een voorzet van De Jonghe werd door Van Damme vervolgens bijna in eigen doel verlengd. De eerste helft leek af te stevenen op een 1-0-voorsprong voor geel-rood, maar toen Kaya Togui vond, hing de bal opnieuw tegen de touwen. Na enkele overstapjes werkte de Ivoriaan de bal via het been van Bourdin voorbij een verbouwereerde Vanhamel. Toch een ietwat gevleide dubbele bonus op dat moment.

Wilde het nog iets grijpen, dan moest Beerschot Wilrijk uit zijn schulp komen. Niet dat het niet probeerde – het tweede kwartier voor rust was voor de bezoekers -, maar diepe spits Noubissi werd amper gevonden. Een derde Mechelse treffer kon de match helemaal dood maken en die kwam er sneller dan verwacht. Na een prima actie van Van Cleemput bediende Togui Engvall, die zijn derde competitiedoelpunt aantekende. KVM ging op zijn elan door, Engvall kopte een voorzet van Kaya in de grijphanden van Vanhamel. Twintig minuten voor tijd probeerde Vreven met de inbreng van Okotie voor een bleke Noubissi en Tissoudali voor Bourdin he tij nog te keren. Het geloof was echter volledig weg en Malinwa trok de drie punten makkelijk over de streep. Zo bezorgde het hun trouwe schare fans een deugddoende opsteker na een hectische week vol twijfels. Het mythische “You’ll never walk alone” was nog nooit zo op zijn plaats.