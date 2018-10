Beerschot Wilrijk vindt weer aansluiting bij de kop van de reeks na vlotte zege tegen OHL

Antwerpen - ‘Oktoberfest’ op het Kiel. Beerschot Wilrijk won eindelijk nog eens overtuigend met twee doelpunten verschil. Dit dankzij drie prachtige doelpunten, eentje van Tissoudali en twee van topschutter Marius Noubissi. Zo behouden de Mannekes uitzicht op de eerste periodetitel.

Met nog vier wedstrijden voor de boeg in de eerste periode en drie punten achterstand op het leidersduo KV Mechelen en Lommel moest Beerschot Wilrijk de drie punten thuis houden tegen OH Leuven om nog kans te maken op de eerste ­periodetitel.

De thuisploeg nam zoals verwacht vanaf het eerste fluitsignaal het ­initiatief. OHL had na de recente winst uit bij Westerlo het nodige vertrouwen getankt. De gasten hielden veel volk achter de bal, maar forceerden wel het eerste echte doelgevaar. Een schijnbaar ongevaarlijke voorzet werd door de uitglijdende Van den Bergh bijna in ­eigen doel gewerkt. Een enthousiast Beerschot Wilrijk trok overtuigend ten aanval en hield het tempo hoog. Hierdoor viel er af en toe wel eens een slordigheidje te noteren, maar dat werd dan weer goed gemaakt door collectieve werkkracht. De Mannekes speelden erg ­gevarieerd en wisselden kort combinatiespel af met vaak geslaagde flankwissels. De beloning volgde na elf minuten spelen. Alex Maes speelde met een prachtige doorsteekpass centraal door de linies Tissoudali aan. Die verscheen alleen voor doelman Gillkens en besloot onhoudbaar in het dak van het doel.

Een vroege voorsprong die de thuisploeg extra vertrouwen ­bezorgde. Beerschot Wilrijk bleef druk zetten, waardoor OHL moeilijk tot combineren kwam en voor het eigen doel geparkeerd bleef. Het doelpunt had ook Tissoudali duidelijk deugd gedaan. Hij zette persoonlijke acties op, combineerde vlot en durfde zijn kans te wagen op doel. Zo was Gillekens blij dat hij een pegel van Tissoudali met de vuisten kon afweren aan de eerste paal. Toen Dante Vanzeir centraal aan het dribbelen ging, vond hij spits Noubissi. Ook hij liet Gillekens geen schijn van een kans en verdubbelde de voorsprong.

Omdat het combinerend niet lukte, was OH Leuven aangewezen op de tegenaanval. Toen Dequevy vanop rechts een voorzet trapte, was Hirst het eerst op de bal, maar een attente doelman Mike Vanhamel kon de bal in twee tijden net voor zijn doellijn pakken.

Beerschot Wilrijk bleef voor de aanval kiezen, dit tot vreugde van het thuispubliek. Na een hoekschop van Leuven recupereerde een erg bedrijvige Jorn Vancamp de bal en lanceerde de tegenaanval. Noubissi kwam in balbezit, maar besloot van iets te ver om Gillekens in de problemen te brengen. Beerschot Wilrijk mocht met een verdiende 2-0-voorsprong gaan rusten.

Beerschot (18 ptn) stijgt in de stand naar de eerste stek, die het moet delen met Lommel en KV Mechelen. OHL is zevende met 9 punten. Mechelen ontvangt Roeselare, Lommel Westerlo. Union treft in de hoofdstad rode lantaarn Tubeke.

Schaapjes op het droge meteen na rust

Wilden de gasten de scheve situatie rechtzetten, dan moest er uit een ander vaatje getapt worden. De Leuvenaars trokken ten aanval tijdens de aanvangsfase van de tweede helft, maar voor meer dan lichte dreiging konden ze niet zorgen. Er waren nog geen vijf minuten gespeeld in de tweede helft toen Marius Noubissi zijn moment gekomen was. Vanop de linkerflank dreef hij met de bal aan de voet zijn tegenstander achteruit, om dan plots naar binnen te snijden en met rechts een kanonschot af te vuren waar vriend en tegenstander enkel konden naar kijken. De bal stierf hoog tegen de netten achter Gillekens.

Met een 3-0-tussenstand leek de wedstrijd gespeeld. Toch oordeelde OHL daar anders over. Coach Pearson voerde een dubbele wissel door en bracht Maertens en Myny voor Gorius en Kehli. Moedig gingen de gasten op zoek naar een tegendoelpunt en er kwamen kansen. Zo moest doelman Vanhamel binnen de minuut tweemaal redding brengen. Eerst was er een verraderlijk schot van Maertens dat door Vanhamel in hoekschop werd geduwd. Die hoekschop dreigde rechtstreeks in doel te draaien, maar Vanhamel kon in extremis redding brengen.

Duplus mildert

Ook coach Vreven bracht nieuw bloed in. Een spits voor een spits, want Hoffer mocht Noubissi komen vervangen. Beerschot Wilrijk begon plots te twijfelen. Er werd vaker balverlies geleden en Leuven profiteerde. Duplus kopte na een hoekschop de 3-1 voorbij Vanhamel. Tijd om Mo Messoudi in te brengen om opnieuw rust te brengen. Hij kwam Vanzeir vervangen. OH Leuven bleef aandringen en profiteerde van de ruimte die het plots kreeg. Beerschot Wilrijk moest nu aan verdedigen denken en trachtte via de counter voor gevaar te zorgen. OHL had ook duidelijk de beste pijlen verschoten en miste de nodige frisheid in de eindfase. In blessuretijd kwamen beide ploegen nog dicht bij een doelpunt, maar de stand wijzigde niet meer.