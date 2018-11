KV Mechelen kan vanavond quasi zeker zijn van periodetitel in Proximus League na gelijkspel van concurrenten

Union Sint-Gillis heeft zondagnamiddag op de dertiende en voorlaatste speeldag van de eerste periode van de eerste klasse B 1-1 gelijkgespeeld tegen SK Lommel. Een laat doelpunt van Thibault Peyre voorkwam dat KV Mechelen, dat om 20u naar Westerlo moet, zich later op de avond al 100% zeker periodekampioen mag noemen.

Wat de voorbije wedstrijden wel lukte voor Union, konden de Brusselaars tegen Lommel niet bewerkstelligen: een vroege achterstand in het wedstrijdslot ombuigen naar een zege. Toch slaagde Thibault Peyre (90. +2) er in de blessuretijd nog in het doelpunt van Laurens Vermijl (31.) te neutraliseren.

In de stand is Union tweede met 24 punten. Dat zijn er evenveel als leider KV Mechelen, dat later op de avond nog naar Westerlo moet. Lommel is vijfde en heeft 19 punten.

Als KV vanavond wint op Westerlo zijn ze zo goed als zeker van de eerste periodetitel in 1B, het heeft dan drie punten voorsprong op Union. Union zou dan vrijdag al met minstens 0-4 moeten winnen op het veld van de Mechelaars om op basis van beter doelsaldo nog over hen te springen.