OH Leuven eert verongelukte voorzitter met eerste thuiszege van het seizoen

OHL pakte tegen tien Tubekenaren zijn eerste thuiszege van het seizoen na een wedstrijd die in het teken stond van zijn overleden voorzitter. Het werd 4-1.

De Leuvenaars begonnen sterk en na tien minuten duwde Tshimanga de 1-0 binnen. OHL zakte in en na dom balverlies van Moore kon Agyiri profiteren. Hij zette twee verdedigers in de wind en knalde de gelijkmaker in doel.

Na de pauze was er plots een merkwaardig tafereel: Touré kreeg rood voor een tackle die zich meer dan een minuut eerder had afgespeeld. Een kwartier later kon OHL zijn overtal benutten, toen Duplus overhoeks tegen de netten kopte. Na een snelle doorbrak kon Dequevy de voorsprong uitbreiden tot 3-1. Invaller Casagolda maakte het feestje in e blessuretijd helemaal compleet: 4-1. In het klassement van 1B blijft OHL ondanks de zege zevende met 12 punten. Tubeke is met 6 punten de rode lantaarn.

Het duel stond in het teken van het overlijden van OHL-voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha. De Thai stierf vorig weekend in een helicoptercrash aan het stadion van het Engelse Leicester City, een andere club in zijn portefeuille.

De wedstrijd begon met een minuut stilte en de spelers van OHL droegen een zwarte rouwband. Na een uur wedstrijd volgde nog een nieuw eerbetoon.