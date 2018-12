Westerlo blijft in 1B steken op gelijkspel tegen rode lantaarn Tubeke

Tubeke en Westerlo hebben zaterdag 0-0 gelijkgespeeld op de negentiende speeldag van de Proximus League. Tubeke blijft laatste in de algemene stand, maar sluipt wel weer een puntje dichter bij Oud-Heverlee Leuven.

In het algemene klassement is Westerlo vijfde met 24 punten. Het komt voorlopig één punt te kort voor de vierde plaats, die recht geeft op Play-off 2 en momenteel Lommel toebehoort. Tubeke blijft met 16 punten achtste en laatste, maar loopt opnieuw een punt in op OHL, dat vrijdag van KV Mechelen verloor. De kloof bedraagt nog twee punten.

Tubeke staat in het klassement van de tweede periode vijfde met zeven punten, Westerlo is zesde met vijf punten. Geen van beide ploegen lijkt een rol te gaan spelen in de strijd om de periodetitel.