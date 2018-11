KV Mechelen grijpt eerste periodetitel in 1B na verdiende zege tegen Union voor… 15.000 toeschouwers

KV Mechelen heeft het eerste ticket voor de promotiefinale in de Proximus League te pakken. In de topper van 1B won Malinwa met 2-1 van grootste concurrent Union SG. De reeks van zeven clean sheets op rij is dan wel doorbroken maar de zegereeks van KV Mechelen onder Wouter Vrancken blijft maar duren.

‘30.000 Propere Handen’. Met een grote tifo schreeuwden de Malinwa-supporters voor de aftrap nogmaals hun onschuld uit in het schandaal dat hun club nu al wekenlang in de greep houdt. Niet dat de spelers er veel last van leken te hebben. In donkere tijden zorgden zij voor een baken van licht bij de felgeplaagde fans met de strafste reeks die het Belgische profvoetbal de afgelopen jaren heeft gekend. Zes van de zeven tegenstanders in de Proximus League werden elk om de beurt netjes in drie stukken gefileerd. Met het bezoek van Union kreeg KV de kans om de verzameling drieklappers compleet te maken én de dichtste achtervolger ook nog eens op zes punten te zetten.

Simpel zou dat niet worden want met negen wedstrijden zonder nederlaag waren de Brusselaars zowaar nog langer ongeslagen dan de geel-rode pletwals in 1B. Het gelijkspel (1-1) in eigen huis tegen Lommel vorig weekend bleek echter de doodsteek voor hun kansen op de periodetitel. Alleen een overwinning met vijf goals verschil of meer kon hen nog aan het eerste finaleticket helpen.

Desalniettemin eiste Wouter Vrancken scherpte vanaf seconde één van zijn ploeg. En die kreeg de Truiense trainer ook. Hoewel ook Union aardig begon was de eerste kans voor KV. Kaya en Schoofs knutselden een heerlijke aanval in elkaar. De Camargo besloot een dikke meter naast. Net voor het halfuur klom de thuisploeg op voorsprong. Een overgewaaide corner van Schoofs werd opnieuw voor doel gebracht door Kaya. Van Damme knikte de 1-0 voorbij Saussez. Assist nummer zeven van Kaya, kopbaldoelpunt nummer vier dit seizoen voor Van Damme – hij scoorde er ook nog eentje voor Waasland-Beveren.

Clubrecord op het spel

Aan de overkant moest doelman Verrips alles uit de kast halen om kans te blijven maken op het mythische clubrecord van Michel Preud’homme uit het seizoen 86-87. MPH bleef toen als jonge doelman van KV 815 opeenvolgende minuten zonder tegengoal. De teller van Verrips stond gisteren voor de aftrap op 595 minuten sinds Mbokani hem een laatste keer kon vloeren in de beker. Het aanvallende geweld van Union bestookte het Nederlandse keeperstalent met goede pogingen van Tau en topschutter Niakaté maar Verrips gaf geen krimp. De Camargo kreeg net voor de rust nog een grote kans op de 2-0 maar trapte recht op Saussez.

Ook na de rust bleek dat de tweede periode in 1B toch nog meer spanning kan opleveren dan iedereen misschien wel denkt. KV verdubbelde snel zijn voorsprong met een intikker van Engvall na een afgeweerde voorzet van Van Cleemput maar de 2-0 telde Union verre van uit. Integendeel zelfs. Het team van Luka Elsner knokte zich een handvol minuten later alweer terug in de match. Op een uitdraaiende corner van Selemani zette Peyre zijn hoofd tegen de bal en was Verrips er na bijna 11 uur zonder tegengoal - 653 minuten om precies te zijn – aan voor de moeite. Het record van Preud’homme is weer eventjes veilig. Iets na het uur kwam Union zelfs akelig dicht bij de gelijkmaker. Een heerlijke uithaal van Tau spatte uiteen op de lat.

Vrancken zag het gevaar en gooide met De Witte en Matthys twee routiniers in de strijd. De dreiging bij de bezoekers ging weer wat liggen en KV ging op zoek naar het genadeschot. Op een uitstekende opening van Schoofs mikte Kaya vanuit een schuine hoek op Saussez. Union slaagde er niet meer in om KV van zijn achtste competitiezege op rij te houden en krijgt vanaf volgende week een kans om het tweede finaleticket binnen te rijven.