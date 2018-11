Lommel houdt de drie punten thuis tegen Tubeke

Lommel - SK Lommel heeft zaterdag zijn eerste overwinning van de tweede periode in de Proximus League (1B) geboekt. Op de zestiende speeldag hielden de Limburgers de drie punten thuis tegen rode lantaarn Tubeke, het werd 1-0.

Halverwege de tweede helft scoorde Glenn Claes (69.) het enige doelpunt van de match. In de absolute slotminuut kwam Agyiri nog dichtbij de gelijkmaker, maar de paal voorkwam de 1-1. Tubeke weet zo na twee opeenvolgende zeges opnieuw wat verliezen is. Lommel wint dan weer voor het eerst in meer dan een maand.

Vrijdag openden KV Mechelen en Roeselare de speeldag met een doelpuntenloos gelijkspel. Later op zaterdag krijgt Union in het Dudenpark het bezoek van KVC Westerlo. OH Leuven maakt zondag de verplaatsing naar het Olympisch Stadion van Beerschot Wilrijk.