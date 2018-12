Storm helpt KV Mechelen met drie beslissende voorzetten voorbij Westerlo

KV Mechelen is nu al veertien wedstrijden op rij ongeslagen. Ook de passage bij KVC Westerlo bracht de eerste periodekampioen tot een goed einde. Drie beslissende voorzetten van uitblinker Storm volstonden voor de zege. Het werd 1-3 in Het Kuipje.

Door de zege van Beerschot Wilrijk tegen Tubeke (5-2) in de vooravond moest Malinwa winnen om in het spoor te blijven van de leider. Coach Vrancken voerde twee wissels door ten opzichte van de vorige competitiematch: Engvall kwam in de ploeg voor Matthys. Bagayoko ving op de rechtsachter de blessure van Van Cleemput op. In het andere kamp wijzigde Peeters zijn ploeg op één positie. Oto’o ruimde plaats voor de uit schorsing terugkerende Ghandri.

Loodzwaar veld

Het gure herfstweer had ’t Kuipje op sommige plaatsen omgetoverd in een modderpoel. Dat er geknokt zou worden om de bal stond buiten kijf. Gek genoeg kwamen de vinnige voetballers het best tot hun recht op het zware veld. Abrahams dribbelde zich enkele keren vinnig voorbij een paar Mechelaars. Aan de overzijde legde Storm Ghandri meermaals in de luren.

Aan goede bedoelingen via de flank was er bij beide partijen geen gebrek, maar concreet gevaar volgde er nauwelijks. Kaya kwam in het eerste bedrijf met een vrijschop het dichts bij een doelpunt. Zijn poging likte de lat. Zouden we in deze partij wel doelpunten te zien krijgen? Het antwoord volgde al na 3 minuten. Storm gooide het leer voor doel. Engvall, alwéér hij, stond op de goede plaats om de Maneblussers op voorsprong te brengen. Zijn negende al van het seizoen.De Kemphanen gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar kregen op het uur een nieuwe opdoffer te verwerken. Storm stormde voor de zoveelste keer voorbij Ghandri. Deze keer stond De Camargo op de goede plaats om de 0-2 binnen te tikken. Een quasi identiek doelpunt als de 0-1.

Storm is niet te stuiten

Drie goals staan gelijk aan een hattrick. Voor drie assists bestaat er helaas voor Storm geen titel. Vanop zijn linkerflank bracht hij de bal nog eens gevaarlijk voor doel. Soumah wist er geen raad mee en vloerde dan maar zijn eigen doelman: 0-3. De centrumverdediger zette zijn foutje in de slotminuten nog een beetje recht met de 1-3.

KV Mechelen blijft op 2 punten van Beerschot Wilrijk hangen. Westerlo moet zondag zijn vierde plaats afstaan aan Lommel of Union.