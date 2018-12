Roeselare boekt in Proximus League tegen OHL eerste overwinning in tien speeldagen

KSV Roeselare weet eindelijk opnieuw hoe het voelt om te winnen. De West-Vlamingen legden op de achttiende speeldag in de Proximus league (1B) OHL over de knie met 3-1. Voor Roeselare, dat de rode lantaarn voorlopig teruggeeft aan Tubeke, is het de eerste overwinning sinds de achtste speeldag eind september.

De wedstrijd op Schiervelde begon nochtans uitstekend voor de Leuvense bezoekers. Het schot van George Hirst strandde eerst nog op de paal, maar de schuiver van Mathieu Maertens (11.) deed de netten wel trillen. OHL was baas, maar gaf zijn voorsprong nog voor de rust uit handen. Andrei Camargo (35.) bracht de bordjes vanaf de penaltystip in evenwicht. Na de pauze maakten de invallers van Roeselare het verschil. Stijn De Smet (63.) dook een voorzet aan de tweede paal in doel. Thibaut Van Acker (77.) legde via de deklat de 3-1 eindstand vast.

Roeselare pakt zo na acht nederlagen en twee gelijke spelen zijn eerste overwinning in tien speeldagen. De laatste zege dateerde al van 28 september, toen Tubeke met 2-1 geklopt werd. OH Leuven verloor al voor de derde keer in de tweede periode, die vier matchen ver is. In de algemene stand geeft Roeselare de rode lantaarn terug aan Tubeke (15 ptn), dat zaterdag nog wel naar Beerschot Wilrijk moet. De West-Vlamingen (17 ptn) naderen in de algemene stand tot op 1 punt van OHL (18).

Behalve Beerschot Wilrijk en Tubeke komen ook Westerlo en KV Mechelen in actie. Die match wordt zaterdag in het Kuipje gespeeld. Zondag sluiten Lommel en Union de speeldag af in Limburg.