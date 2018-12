KV Mechelen wint met 1-3 van OHL en legt druk bij Beerschot Wilrijk

KV Mechelen had vrijdagavond slechts één helft moeite met OHL en kon pas écht afstand nemen nadat de Leuvenaars vlak voor rust met tien vielen. KV springt zo over Beerschot Wilrijk naar de leidersplaats in de tweede periode. Toch minstens voor even. De druk ligt nu bij Beerschot Wilrijk, dat zondag naar Union trekt.

Zat KV Mechelen al met de kwartfinale in de beker tegen Kortrijk, volgende week woensdag, in het hoofd? Coach Vrancken in elk geval niet, want roteren vond de coach niet nodig. Nagenoeg dezelfde elf die een week eerder Westerlo over de knie legden, kregen de voorkeur. Enkel Van Cleemput kwam Bagayoko vervangen. Goudhaantje Togui startte op de bank.

De Kakkers waren ook gewaarschuwd. Een beetje. Hun eerste trip naar Leuven, op de allereerste speeldag in 1B, eindigde op een 1-1 gelijkspel. Maar toen was het augustus. En snikheet. Gisteren december. En ijskoud. En OHL, in augustus nog getipt als kanshebber, was sindsdien weggegleden naar een zoutloos bestaan als grijze muis in 1B. In de eerste periode kwamen de Leuvenaars er nooit echt aan te pas en eindigden ze op twee na laatste. En ook de tweede periode werd weinig verheffend gestart, met een gedeelde laatste plaats naast Lommel als resultaat.

“Laten we dat Leuvense varkentje snel wassen”, dacht KV. Nog geen vijf minuten en het was al raak. Storm, dirigent en uitblinker van de zege op Westerlo, trapte strak voor doel en De Camargo kopte, randje buitenspel, vrij binnen. Al de zevende assist voor Storm dit seizoen (evenveel als Kaya) en ook de zevende competitiegoal voor De Camargo.

Voet van gaspedaal

Kroop dan toch de gedachte aan de bekermatch tegen Kortrijk in de Mechelse hoofden? De troepen van Vrancken haalden in elk geval de voet van het gaspedaal en begonnen aan een rondje ‘rustig controleren en af en toe prikken’. Helaas, OHL begon aardig mee te voetballen en herstelde het evenwicht. Letterlijk, even voorbij het half uur. Knappe actie van Tshimanga over flank, de knal van Myny op Verrips en Hirst – ook al randje buitenspel – die klaar stond om binnen te tikken.

KV terug met de voetjes op de grond. En OHL met groeiend vertrouwen. Een moeilijke avond voor de Mechelaars leek in de maak. Tot vlak voor rust Hubert onnodig veel te stevig doorging op de voet van Schoofs. Zijn tweede geel. Een ijskoude douche voor OHL. De tien Leuvense overblijvers wisten dat de tweede helft andere koek ging worden.

En na vijf minuten in die tweede helft was het al raak. Eerst de oprukkende Swinkels zowaar, die met de nodige flair zichzelf alleen voor Henkinet zette en droog binnenknalde. Zo’n tien minuten later was het helemaal boeken toe voor de arme Leuvenaars. Na wat geharrewar voor het Leuvense doel trapte De Camargo zijn tweede van de avond tegen de netten, zijn achtste goal dit seizoen.

Wedstrijd gespeeld. KV Mechelen mag vanuit een warme zetel naar zondag kijken, als Union thuis Beerschot Wilrijk ontvangt. De druk ligt nu bij de ratten, om de leidersplaats terug te veroveren. En dan mogen de Kakkers beginnen aftellen naar woensdag. Want laten we het niet vergeten: ook een halve finale in de beker blijft binnen handbereik.